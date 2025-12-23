सर्दियों में हाथ-पैरों को ठंडा होने से कैसे बचाएं? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताईं आसान टिप्स, पूरे समय गर्म रहेगा शरीर

How to keep your hands and feet warm: सर्दियों का मौसम आते ही बहुत से लोगों की एक आम शिकायत होती है कि उनके हाथ और पैर हमेशा ठंडे रहते हैं. कई बार मोजे पहनने के बाद भी ठंड कम नहीं होती. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने कुछ खास तरीके बताए हैं, जिन्हें फॉलो कर आप ठंडे मौसम में भी अपने हाथ-पैरों को हमेशा गर्म रख सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

बच्चे की जिद करने की आदत कैसे छुड़ाएं? Parenting Coach ने बताया सबसे असरदार तरीका

क्यों ठंडे रहते हैं हाथ-पैर?

लीमा महाजन कहती हैं, इसके पीछे शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी और लाइफस्टाइल से जुड़ी वजह जिम्मेदार गो सकती हैं. जैसे-

आयरन की कमी

हाइपोथायरॉइडिज्म

प्रोटीन का कम सेवन करना

मैग्नीशियम की कमी और

कम फिजिकल मूवमेंट

इन तमाम कारणों के चलते शरीर में खून का प्रवाह सही नहीं होता या मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है. इससे सबसे पहले हाथ-पैर ही ठंडे होने लगते हैं.

आयरन से भरपूर फूड खाएं

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, आयरन ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत जरूरी है. इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, खजूर, गुड़ को अपनी डाइट में शामिल करें.

प्रोटीन शरीर की गर्मी बनाए रखने में मदद करता है. इसके लिए आप दाल, दही, पनीर, टोफू और अंडे को अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं.

मैग्नीशियम मसल्स और ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, जिससे भी शरीर में गर्मी बनी रहती है, इसके लिए नट्स, सीड्स और साबुत अनाज को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं.

इन सब से अलग न्यूट्रिशनिस्ट रोज थोड़ी देर वॉक करने की सलाह देती हैं. लगातार बैठे रहने से ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है. ऐसे में हर कुछ घंटों में वॉक करें, साथ ही एंकल और कलाई की एक्सरसाइज करें.

सर्दियों में मोजे पहनें, लेयर्स में कपड़े पहनें और ठंडी हवा से हाथ-पैरों को बचाएं.

हालांकि, अगर सही खान-पान और देखभाल के बाद भी हाथ-पैर बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं, तो आयरन या थायरॉइड की जांच करवाना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.