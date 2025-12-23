दिल्ली के इन बाजारों में मिलते हैं सबसे सस्ते स्मार्टफोन, लाखों के फोन की होती है बस इतनी सी कीमत

Delhi Cheap Markets to Buy Smartphone: आजकल के डिजिटल युग में स्मार्टफोन हर किसी की जरूरत बन गया है. बड़े से बड़े काम इन दिनों घर बैठे फोने से ही हो जाते हैं. हहर किसी की इच्छा होती है कि वह लग्जरी और फ्लैगशिप फोन खरीदे, लेकिन महंगाई के कारण यह सपना अधूरा रह जाता है. अगर आप कम बजट में महंगे फोन खरीदना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको दिल्ली के उन बाजारों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां स्मार्टफोन बेहद सस्ते दामों में मिलते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां लाखों रुपये के फोन इतनी कम कीमत पर उपलब्ध होते हैं कि आप आसानी से खरीद सकते हैं.

1. गफ्फार मार्केट

दिल्ली में सबसे सस्ते स्मार्टफोन खरीदने की बात हो और गफ्फार मार्केट का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. सस्ते फोन खरीदने के लिए यह मार्केट बहुत ही ज्यादा फेमस है. यहां आपको लग्जरी और फ्लैगशिप स्मार्टफोन होलसेल कीमत पर आसानी से मिल जाएंगे. खास बात यह है कि यहां नए फोन के साथ-साथ रिफर्बिश्ड और सेकंड-हैंड फोन भी उपलब्ध होते हैं, जो कम बजट वालों के लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते है. स्मार्टफोन के अलावा आप यहां से चार्जर, इयरफोन, स्पीकर, फोन कवर भी बहुत कम कीमत में खरीद सकते है.

सस्ते दाम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने के लिए आप दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित पालिका बाजार में भी जा सकते हैं. यहां आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ-साथ मोबाइल एक्सेसरीज की बड़ी रेंज देखने को मिल जाएगी. खास बात ये है कि यहां आप मोल भाव कर कीमत अपने अनुसार भी लगवा सकते हैं.

कम कीमत में लग्जरी स्मार्टफोन खरीदने के लिए आप दिल्ली के भागीरथ पैलेस भी जा सकते हैं. यहां आपको मोबाइल और उनकी एक्सेसरीज की बेहतरीन डील्स मिल सकती हैं. यहां आपको बार्गेनिंग कर किफायती दाम भी मिल सकते हैं. नए स्मार्टफोन से लेकर सेकंड-हैंड तक आपको यहां हर तरह के फोन मिल जाएंगे.

फोन खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

स्मार्टफोन खरीदते समय आप फोन की फिजिकल कंडीशन, बैटरी हेल्थ, सॉफ्टवेयर, IMEI/सीरियल नंबर समेत अन्य जरूरी डिटेल्स जरूर चेक कर लें. ध्यान रखें कि सेकंड-हैंड फोन्स की अधिकतर गारंटी नहीं होती है, इसलिए खरीदारी करते समय सतर्क रहना बहुत जरूरी है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.