अमेरिका जाने के लिए खाते में कितने लाख रुपये होने चाहिए? कुल इतना आता है खर्च

USA Visa Rules: अमेरिका जाने का सपना कई लोग देखते हैं, इसके लिए हर साल लाखों आवेदन भी आते हैं. अमेरिकी वीजा के लिए पहले एक इंटरव्यू देना होता है.

अमेरिका घूमने के लए कितना पैसा जरूरी

विदेशों में घूमने का शौक किसे नहीं होता है, कुछ लोग इसके लिए सालों से सेविंग करते हैं और फिर अपने पसंदीदा देश में घूमने पहुंच जाते हैं. दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी में एक बार अमेरिका जरूर जाना है. हालांकि अमेरिका जैसे देश में जाने और वहां के कल्चर को देखने का ये सपना काफी कम लोग ही पूरा कर पाते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका जाने से पहले आपके खाते में कम से कम कितने रुपये होने चाहिए और यहां घूमने पर कुल कितना खर्च आता है. 

क्या है अमेरिकी वीजा का नियम?

अमेरिका कई तरह के वीजा जारी करता है, जिनमें विटिजर वीजा आप ले सकते हैं. यानी कुछ दिन के लिए अमेरिका घूमने जाना है तो आपको थोड़ी आसानी से वीजा मिल सकता है. इसके लिए अमेरिकी एंबेसी में एक छोटा इंटरव्यू होता है, जिसमें पूछा जाता है कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं. अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो आपको फीस भरने के बाद वीजा मिल जाएगा. 

खाते में कितने लाख होने जरूरी?

कई देशों में जाने के लिए बैंक अकाउंट में पैसे दिखाने होते हैं. अमेरिका जाने के लिए बी-1/बी-2 टूरिस्ट वीजा के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपके खाते में कितने पैसे होने चाहिए. अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं और तमाम नियमों का पालन करके फॉर्म भरते हैं तो आपको वीजा मिल जाएगा. ऐसी कोई चेक लिस्ट नहीं है, जिसमें बैंक खाते में लाखों रुपये दिखाने होते हैं. हालांकि आपका बैंक खाता बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए, इससे वीजा अप्रूवल पर असर पड़ सकता है. अमेरिका में खर्च और वापसी के लिए जितना पैसा पर्याप्त है, आप उतना पैसे अकाउंट में मेंटेन करके रख सकते हैं.  

ये लगते हैं डॉक्यूमेंट

अमेरिका के वीजा के लिए पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो लगती है. इसके अलावा एक चेक लिस्ट होती है, जिसमें छोटी-छोटी जानकारी भरनी होती है. वीजा के लिए इंटरव्यू सिर्फ दो से तीन मिनट का होता है, इसमें कुछ बेसिक सवाल जैसे- आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं, आप अमेरिका जाकर सबसे पहले क्या करेंगे? पूछे जाते हैं. वीजा की फीस करीब 13 हजार रुपये होती है. 

कुल कितना आता है खर्च?

अमेरिका घूमने जा रहे हैं तो आपके पास कम से कम पांच से आठ लाख रुपये होने चाहिए. फ्लाइट बुकिंग में आपका करीब एक लाख रुपये आने और जाने का खर्च आएगा. अगर आप तुरंत फ्लाइट बुक करते हैं तो ये खर्चा और ज्यादा बढ़ सकता है. यहां एक हफ्ते के लिए होटल का खर्चा कम से कम 50 से 60 हजार रुपये तक आ सकता है. इसके अलावा कैब, शॉपिंग और खाने पर भी आपके हजारों रुपये खर्च होंगे. 

