हेल्थ एक्सपर्ट बाथरूम में टूथब्रश रखने के लिए क्यों करते हैं मना, आज जान लीजिए इसके पीछे की वजह

Oral hygiene tips : बहुत से ऐसे लोग हैं, जो टूथब्रश को बाथरूम में ही रख देते हैं, जो कि गलत तरीका है. यह आपकी ओरल हाईजीन के लिए खतरा (how to care oral health) खड़ा कर सकता है. खासतौर से तब जब आपका बाथरूम और टॉयलेट एक साथ अटैच्ड हो. यह आपकी दांत की सेहत (daan kaise rakhein healthy) के लिए कैसे हानिकारक हो सकता है, ये जानने के लिए आप आगे आर्टिकल पढ़िए...

बाथरूम में टूथब्रश क्यों नहीं रखना चाहिए - Why you shouldn't keep your toothbrush in the bathroom

बाथरूम में टूथब्रश रखने से मना इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट करते हैं क्योंकि टॉयलेट में फेकल बैक्टीरिया होते हैं. ऐसे में जब आप फ्लश करते हैं ये बैक्टीरिया हवा के साथ मिलकर टूथब्रश में इकट्ठा हो जाते हैं. इससे फेकल बैक्टीरिया मुंह के रास्ते ब्लडस्ट्रीम तक पहुंच सकते हैं. जिससे न सिर्फ आपकी दांत की सेहत खराब होती है बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ पर निगेटिव असर पड़ सकता है. इसलिए आप अगर अपना टूथब्रश बाथरूम में छोड़ देते हैं, तो अपनी इस आदत को बदल लीजिए. बाथरूम में टूथब्रश रखने से दांतों और मसूड़ों की समस्याएं हो सकती हैं. बैक्टीरिया और वायरस के कारण दांतों और मसूड़ों में संक्रमण हो सकता है. वहीं, आप कभी भी टॉयलेट शीट के आस पास ब्रश स्टैंड न लगाएं. इसके अलावा आप हमेशा ब्रश करने के बाद उसे अच्छी तरह धोकर कवर लगाकर रखें. इससे भी आपका ब्रश बैक्टीरिया से बचा रहेगा. साध ही आप 2 से 3 महीने में अपने टूथब्रश को बदलते रहिए. इससे आपकी ओरल हेल्थ अच्छी बनी रहेगी. इसके अलावा आपको कभी भी दांत से जुड़ी कोई दिक्कत लगे तो तुरंत डेंटिस्ट को दिखाएं. ओरल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमेशा दो बार ब्रश करें. सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले. इससे आपके दांत में बैड बैक्टीरिया जम नहीं होंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.