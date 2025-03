क्या आपको होने लगी हैं ये 6 दिक्कतें, दिल कमजोर होने का हो सकता है संकेत, ऐसे रखें अपना ख्याल

Weak heart symptoms : आजकल असंतुलित आहार और खराब जीवनशैली के कारण शरीर कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जा रहा है जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, बीपी, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक. पहले जहां दिल से जुड़ी दिक्कतें उम्रदराज लोगों को होती थीं, वहीं अब जवां उम्र में ही लोग इसकी चपेट में आने लगे हैं. ऐसे में हम आपको यहां पर उन लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि आपका दिल कमजोर हो गया है...

आजकल लड़कियां क्यों फॉलो कर रही हैं Reverse Hair Washing ट्रेंड, क्या हैं इसके फायदे, जानिए यहां

कमजोर दिल के क्या हैं लक्षण - what are the symptoms of a weak heart

सीढ़ियां चलते समय सांस फूलना वीक हार्ट का संकेत है.

हल्की शारीरिक गतिविधि करने में ही सांस फूलना शुरु हो जाना.

अगर आपकी दिल की धड़कनें अनियमित हैं, तो ये कमजोर दिल का संकेत हो सकता है.

पैरों और टखनों में दर्द और सूजन भी कमजोर दिल का संकेत हो सकता है.

बार-बार चक्कर आना और बेहोशी महसूस करना भी कमजोर दिल का संकेत है.

नींद में सांस फूलना और खर्राटे लेना भी वीक हार्ट के लक्षण हैं.

दिल कमजोर होने के कारण - due to weak heart

उच्च रक्तचाप (high bp)

ब्लड शुगर (blood sugar)

अन्हैल्दी लाइफस्टाइल (unhealthy lifestyle)

तनाव और अवसाद (stress and depression)

हाई कोलेस्ट्रोल (high cholesterol)

कैसे रखें दिल को मजबूत - how to keep your heart strong

आप चलने, दौड़ने, साइकिल चलाने, या तैरने जैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं.

आप ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन जैसे फूड का सेवन कर सकते हैं.

आप तनाव कम करने के लिए ध्यान या गहरी सांस वाले योगासन करें.

आप रात में 7-8 घंटे की नींद जरूर पूरी करें.

नियमित जांच कराने से दिल की समस्याओं का पता लगाने में मदद मिलती है.

आप धूम्रपान और शराब के सेवन करने से बचें.



अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.