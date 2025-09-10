क्यों अब जल्दी टूट जाती हैं शादी? Relationship Expert ने बताईं खोखले होते रिश्तों की बड़ी वजह

Relationship Tips: आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि शादियां जल्दी टूट जाती हैं या अब रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं रही है. पहले के समय में रिश्ते लंबा चलते थे, लेकिन अब तलाक और अलगाव के मामले बढ़ गए हैं. ऐसे में कई लोग रिश्ते बनाने से पहले ही घबराने लगे हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में फेमस लेखक और रिलेशनशिप एक्सपर्ट जवाल भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने रिश्तों के जल्दी टूटने की वजह और उनसे बचने के तरीके बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

क्यों अब जल्दी टूट जाते हैं रिश्ते?

रिलेशनशिप एक्सपर्ट कहते हैं, रिश्ते जल्दी टूटने की सबसे बड़ी वजह है बिना एक-दूसरे को अच्छी तरह समझे शादी कर लेना. आजकल लोग जल्दी-जल्दी शादी का फैसला ले लेते हैं, लेकिन एक-दूसरे को समझने का समय नहीं लेते. ऐसे में समय के साथ उनमें मतभेद बढ़ जाता है, जो रिश्ते में दूरी का कारण बनने लगता है.

कई लोग शादी को फिल्मी सपनों जैसा मान लेते हैं और जब हकीकत सामने आती है तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है.

रिश्तों में संतुलन की कमी भी बड़ी समस्या है. काम का दबाव, तनाव और व्यस्त जीवन के कारण पति-पत्नी एक-दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते. इससे उनके बीच दूरी बढ़ जाती है.

जब आप किसी रिश्ते को शुरू करते हैं, तब आप पार्टनर की हर छोटी-छोटी बातों को नोटिस करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, गलतियों की माफी मांगते हैं. हालांकि, ज्यादातर मामलों में एक समय बाद तारीफ, माफी मांगना या छोटी-छोटी खुशियां बांटना बंद हो जाता है. इससे भी रिश्ते कमजोर होने लगते हैं.

कई बार माता-पिता या परिवार का ज्यादा हस्तक्षेप भी रिश्ते में तनाव बढ़ा देता है.

सोशल मीडिया और दूसरों से तुलना भी दिमाग पर असर डालती है.

इन सब से अलग कुछ लोग पुरानी जान-पहचान या एक्स से संपर्क में आकर भी अपना रिश्ता खराब कर बैठते हैं.

जवाल भट्ट बताते हैं, इन समस्या का हल भी हमारे हाथ में है. शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं बल्कि दो दिलों का रिश्ता है, जिसमें धैर्य और समझ जरूरी है. अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, छोटी-छोटी खुशियों को मनाएं और एक-दूसरे को समय दें. रिश्ते में माफी मांगना और धन्यवाद कहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि प्यार को मजबूत करने का तरीका है. अगर हम केवल उम्मीदों पर जीने की बजाय शादी को जिम्मेदारी मानकर रिश्ते को निभाएंगे, तो शादी हमेशा मजबूत रहेगी.