Period jaldi kaise laye : अगर आप भारतीय घर में पले-बढ़े हैं, तो आपने ज़रूर एक बार तो 'पीरियड जल्दी लाने' की किसी घरेलू नुस्खे वाली कहानी सुनी होगी. कभी मां ने गर्म अजवाइन का पानी थमाया होगा, तो कभी दादी ने पपीता कटवा दिया होगा. ये घरेलू नुस्खे पीढ़ियों से फुसफुसाहट में चले आ रहे हैं. लेकिन अब ये सोशल मीडिया के रंगीन वीडियो और रील्स में लौट आए हैं. इन्फ्लुएंसर्स इन्हें 'नेचुरल पीरियड हैक' के नाम पर आजमाते हैं, मानते हैं कि सेक्स, मसालेदार खाना या मेंथी-सौंफ का पानी पीकर पीरियड्स को समय पर लाया जा सकता है. लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या इन ट्रिक्स से महीने के दिनों को कंट्रोल किया जा सकता है? आइए जानें डॉक्‍टर क्‍या कहते हैं इस बारे में.

क्या वाकई काम करती हैं ये हैक्स? (Do These Hacks Really Work?)

सोशल मीडिया पर लोग बताते हैं कि अगर आप शरीर को गर्म रखो, बल्ड फ्लो बढ़ाओ, तो पीरियड जल्दी आ जाएंगे. इसके लिए सुबह सौंफ का पानी, दोपहर में अदरक और रात में सेक्स जैसी चीजों को आज़माया जाता है. इसे DIY पीरियड प्लान कहा जाता है. लेकिन ये सब असलियत से बहुत दूर है. गाइनकोलॉजिस्ट का मानना है कहती हैं कि पीरियड्स लेट आने का मुख्य कारण तनाव, हार्मोनल बदलाव या लाइफस्टाइल में बदलाव होता है. इन घरेलू नुस्खों से तुरंत पीरियड लाने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

मसालेदार खाना और पीरियड्स (Spicy Foods and Periods)

मसालेदार खाना खाने से शरीर में गर्मी महसूस होती है, लेकिन इसका पीरियड्स पर कोई असर नहीं पड़ता. डॉक्टरों का साफ कहना है कि कोई भी मसाला आपके हार्मोन को प्रभावित नहीं करता. हां, ज्यादा मसाले कैलोरी और एसिडिटी बढ़ा सकते हैं. यानी फायदा नहीं, नुकसान पक्का.

मैथी-सौंफ पानी: मिथ या सच? (Methi-Saunf Water: Myth or Reality?)

मेथी और सौंफ को लेकर कई छोटे रिसर्च हुए हैं. इसे लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि मैथी और सौंफ में ऐसे तत्व होते हैं जो पीरियड पेन में थोड़ी राहत दे सकते हैं. मेथी में फाइटोएस्ट्रोजन जैसे यौगिक होते हैं, लेकिन ये नुस्खे सिर्फ लंबे समय में हार्मोन बैलेंस करने में मदद करते हैं. अगर पीरियड आ ही नहीं रहे, तो ये पानी पीने से चमत्कार नहीं होगा. खासकर मैथी की ज्यादा मात्रा ब्लड शुगर कम कर सकती है, जो नुकसानदायक है.

पपीता और सेक्स: कितनी सच्चाई? (Papaya and Sex: How True?)

पपीता के अंदर मौजूद एंजाइम 'पपैन' हल्के-फुल्के यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है. लेकिन डॉक्टर कहते हैं, इसका असर बहुत कमजोर है और यह किसी भी हालत में पीरियड्स को कंट्रोल नहीं कर सकता. सेक्स से थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और कभी कभी इससे अगर आपका पीरियड आने ही वाला हो, तो वो थोड़ा जल्दी आ सकता है. लेकिन यह भी तभी जब हार्मोनल साइकिल पहले से तैयार हो.

कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है? (When Should You See a Doctor?)

महीने में एक बार पीरियड लेट होना सामान्य है. लेकिन लगातार तीन महीने तक मिस होना, बहुत ज्यादा दर्द, वजन का अचानक बढ़ना या गिरना, मुंहासे या अनचाहे बाल जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें. ये PCOS, थायरॉयड या किसी और हार्मोन समस्या का संकेत हो सकते हैं.

डॉक्टर क्या कहते हैं



ग्रेटर नोएडा स्थित एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्‍टर काजल सिंह (Dr Kajal Singh, Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynaecology, NIIMS Medical College And Hospital, Greater Noida) के अनुसार, सच्चाई बिल्कुल सीधी है. कई महिलाएं अपने पीर‍ियड में देरी होने पर यह घरेलू उपाय आजमाती हैं. ये तरीके लोकप्रिय तो हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह साबित नहीं हुआ है कि ये वास्तव में इनसे पीर‍ियड आना संभव है. पीर‍ियड में देरी अक्सर तनाव, हार्मोनल बदलाव या जीवनशैली में बदलाव से जुड़ी होती है, न कि इस बात से कि आपने दोपहर के भोजन में कितना मसाला खाया.