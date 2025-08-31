विज्ञापन

हर समय बर्फ की तरह ठंडे क्यों रहते हैं पैर? एक्सपर्ट ने बताया क्या खाने पर दूर होगी Cold Feet की दिक्कत

Cold Feet Causes: ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका शरीर तो गर्म रहता है लेकिन पैर हमेशा ठंडे रहते हैं. इसके पीछे क्या कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है या किसी पोषक तत्व की कमी, जानिए एक्सपर्ट से.

Read Time: 3 mins
Share
हर समय बर्फ की तरह ठंडे क्यों रहते हैं पैर? एक्सपर्ट ने बताया क्या खाने पर दूर होगी Cold Feet की दिक्कत
Per Thande Hone Ka Karan: यहां जानिए पैर हमेशा ठंडे रहने की क्या वजह है.

Cold Feet: ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका शरीर थोड़ा-बहुत ठंडा रहता है. लेकिन, चिंता उन्हें होती है जिनका शरीर तो गर्म रहता है लेकिन पैर हमेशा ठंडे पड़े रहते हैं. पैरों का हमेशा ही ठंडे रहना वो भी बर्फ की तरह ठंडे रहना किसी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत (Health Problem) की तरफ इशारा भी हो सकता है. इसी बारे में बता रही हैं न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन. अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लीमा ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि शरीर में किस खनिज की कमी से पैर जरूरत से ज्यादा ठंडे रहते हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए किन चीजों को खानपान का हिस्सा बनाया जा सकता है. आप भी जान लीजिए.

Baba Ramdev ने बताया कॉलेस्ट्रोल कम करने के लिए खा लें यह चीज, शरीर से निकल जाएगी गंदगी

बर्फ की तरह ठंडे क्यों रहते हैं पैर

लीमा के अनुसार, पैरों का हमेशा बर्फ की तरह ठंडे रहना हाइपोथाइरोइडिज्म के कारण हो सकता है. इसके अलावा यह दिल की दिक्कतों का संकेत हो सकता है और डायबेटिक न्यूरोपैथी भी इसकी वजह हो सकती है. जिस खनिज की कमी के कारण पैर ठंडे रहते हैं वो खनिज है आयरन. शरीर में आयरन की कमी (Iron Deficiency) हो जाए तो पैर बर्फ से ठंडे रहने लगते हैं.

क्या खाने पर दूर होगी ठंडे पैरों की दिक्कत
  • जिन स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों और आयरन की कमी का न्यूट्रिशनिस्ट ने जिक्र किया है उन्हीं दिक्कतों को दूर करने वाले और आयरन की कमी को पूरा करने वाले फूड्स से ठंडे पैरों की दिक्कत कम हो सकती है.
  • आयरन से भरपूर चीजें जैसे पालक (Spinach), दालें और गुड़ को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं.
  • विटामिन सी (Vitamin C) से भरपूर फूड्स आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं. ऐसे में आंवला, संतरा और नींबू वगैरह भी खाएं.
  • थायराइड की दिक्कतों के लिए आयोडाइज्ड नमक खाएं, सीवीड खाएं और मछली को खानपान में शामिल करें.
बढ़ाएं ब्लड फ्लो सर्कुलेशन

पूरे शरीर में रक्त प्रवाह ठीक तरह से ना होने पर भी पैर ठंडे (Thande Per) पड़ सकते हैं. ऐसे में ब्लड फ्लो ठीक से हो इसीलिए एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें या डांस वगैरह करते रहें. फिजिकल एक्टिविटी से ब्लड फ्लो बेहतर होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle, Cold Feet, Home Remedies, Iron Deficiency, Thande Per
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com