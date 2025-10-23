घर के अंदर तुलसी का पेड़ लगाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए 4 जबरदस्त फायदे

Benefits of tulsi at home: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का खास महत्व है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा-पाठ से अलग भी ये पौधा आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है? केवल अपने घर के आंगन में तुलसी लगाने से आपको एक साथ कई लाभ मिल सकते हैं. मशहूर एमडी (आयुर्वेद) डॉक्टर मनीषा मिश्रा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने ऐसे ही 4 जबरदस्त फायदों के बारे में बताया है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं घर में तुलसी लगाना किस तरह आपके लिए अच्छा हो सकता है.

तुलसी के पौधे के चार बड़े फायदे

तुलसी का पौधा नेचुरल एयर प्यूरीफायर का काम करता है. आयुर्वेदिक डॉक्टर बताती हैं, इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो हवा में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को खत्म करते हैं. इससे घर के अंदर की हवा साफ और फ्रेश बनी रहती है. अगर आप मेट्रो सिटी या प्रदूषित इलाके में रहते हैं, तो तुलसी का पौधा घर के अंदर जरूर लगाना चाहिए.

नंबर 2- तनाव से राहत



तुलसी का हल्का-सा अरोमा यानी खुशबू दिमाग को शांत करती है. डॉक्टर मनीषा मिश्रा बताती हैं कि तुलसी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कॉर्टिसोल हार्मोन (जो स्ट्रेस बढ़ाता है) को कम करने में मदद करते हैं. इससे मन शांत रहता है, एंजायटी कम होती है और नींद भी बेहतर आती है. ऐसे में खासकर आप अपने ऑफिस या पढ़ाई के रूम में तुलसी का पौधा रख सकते हैं.

नंबर 3- मच्छरों और कीड़ों से बचाव



तुलसी में यूजेनॉल (Eugenol) जैसे नेचुरल कंपाउंड पाए जाते हैं, जो मच्छरों और मक्खियों को दूर रखते हैं. अगर आप तुलसी का पौधा खिड़की या दरवाजे के पास रखते हैं तो यह घर में मच्छरों के आने से बचाव करता है. कई लोग तुलसी के पत्तों को पीसकर या इसका तेल मिलाकर मच्छर भगाने वाला नेचुरल स्प्रे भी बनाते हैं.

नंबर 4- सेहत के लिए फायदेमंद

इन सब से अलग तुलसी सिर्फ हवा को शुद्ध करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करती है. आप तुलसी के पत्तों से चाय, काढ़ा या तुलसी पानी बना सकते हैं. यह सर्दी-जुकाम, खांसी और गले की खराश में राहत देता है. तुलसी के एंटीऑक्सीडेंट गुण मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बनाते हैं.



इस तरह घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाना न सिर्फ धार्मिक रूप से शुभ माना जाता है, बल्कि यह वैज्ञानिक रूप से भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. यह आपके घर का माहौल ताजगी से भर देता है, तनाव दूर करता है और सेहत का ख्याल भी रखता है.

