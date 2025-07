बारिश के मौसम में खुजली क्यों होती है? डॉक्टर से जानें इससे तुरंत छुटकारा कैसे पाएं

How do you stop itching from humidity: मानसून का मौसम गर्मी से राहत राहत देने का काम करता है. हालांकि, इस मौसम में स्किन से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं. इनमें सबसे आम समस्या है खुजली. बारिश के मौसम में अधिकतर लोग त्वचा में जलन और खुजली से परेशान रहने लगते हैं. कई बार तो परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति दवाओं का सहारा लेने पर मजबूर हो जाता है. अब, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि मानसून में खुजली की परेशानी क्यों बढ़ जाती है और इससे छुटकारा पाने के लिए क्या किया जा सकता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

मामले को लेकर NDTV संग हुई बातचीत के दौरान ग्लोबल होलिस्टिक हेल्थ गुरु और स्प्रिचुअल लाइफ कोच डॉक्टर मिक्की मेहता ने बताया, मानसून में हवा में नमी (ह्यूमिडिटी) बहुत बढ़ जाती है. इस नमी और गर्म वातावरण में बैक्टीरिया और फंगस तेजी से पनपते हैं. इनके संपर्क में आने से स्किन पर जलन और खुजली का एहसास बढ़ जाता है. वहीं, हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना परेशानी को और बढ़ा देता है.

इसके अलावा, इस मौसम में पाचन भी कमजोर हो जाता है, जिससे शरीर में 'पित्त' असंतुलन होता है. यह अंदरूनी गर्मी त्वचा पर असर डालती है और इससे भी खुजली, रैशेज या जसल का एहसास बढ़ जाता है.

डॉक्टर मिक्की मेहता बताते हैं, कुछ खास बातों पर ध्यान देकर और खासकर हाइजीन का ख्याल रखकर आप बारिश के मौसम में होने वाली खुजली की समस्या से तुरंत राहत पा सकते हैं. जैसे-

डॉक्टर मेहता खुजली से राहत पाने के लिए हल्के गुनगुने पानी से नहाने की सलाह देते हैं. नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक या नीम की पत्तियां डालें. ये दोनों चीजें त्वचा को साफ और संक्रमण-मुक्त रखती हैं, जिससे खुजली की परेशानी नहीं होती है.

नहाने के बाद बॉडी पर एलोवेरा जेल लगाकर हल्की मसाज करें. एलोवेरा जेल शरीर को ठंडक देता है, जिससे खुजली की समस्या नहीं होती है.

डॉक्टर मेहता के मुताबिक, थोड़ा कपूर नारियल तेल में मिलाकर लगाने से खुजली और जलन में आराम मिलता है.

इन सब से अलग खुजली से तुरंत राहत पाने के लिए आप नीम का तेल लगाकर मालिश कर सकते हैं. नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण खुजली और संक्रमण को कम करते हैं.

डॉक्टर मिक्की मेहता आगे बताते हैं, इस मौसम में शरीर की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है. ऐसे में बहुत अधिक तला-भुना, मसालेदार और भारी खाना त्वचा को और खराब कर सकता है. इसलिए खानपान में लाइट और सादा चीजें लें जैसे-

खिचड़ी, लौकी की सब्जी, कद्दू का सूप, पेठे का जूस,

हल्दी, सौंफ, धनिया जैसे ठंडे मसाले

तुलसी, सौंठ और जीरा से तैयार हर्बल चाय आदि.

इसके अलावा खुजली की समस्या होने पर दही, पनीर जैसे डेयरी और खट्टी-फर्मेंटेड चीजों से परहेज करें.

इन कुछ आसान बातों को फॉलो कर आप खुजली की समस्या से तुरंत राहत पा सकते हैं, साथ ही आगे भी इस तरह की परेशानी से बच सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.