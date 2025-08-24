श्रुति हासन ने शादी क्यों नहीं की? एक्ट्रेस ने बताई यह बड़ी वजह

Celebrity News: एक्ट्रेस श्रुति हासन (Shruti Haasan) को फैंस उनकी अदाकारी और हटकर अंदाज के लिए पंसद करते हैं. श्रुति बेबाकी से अपनी सर्जरी को लेकर बात करती हैं तो अपनी पर्सनल लाइफ को भी डिस्कस करती दिख जाती हैं. कमल हासन और सारिका की बड़ी बड़ी श्रुति 39 साल की हैं और छोटी बेटी अक्षरा हासन की उम्र 33 साल है. श्रुति और अक्षरा दोनों ने ही शादी नहीं की है. श्रुति अपने कई इंटरव्यूज में शादी को लेकर बात करती हुई नजर आई हैं. एक इंटव्यू में श्रुति ने कहा था कि उन्हें रिलेशनशिप्स (Relationships) अच्छे लगते हैं, वे रोमांस से भी प्यार करती हैं लेकिन वे किसी से बहुत ज्यादा अटैच होने से डरती हैं. यूट्यूबर रणवीर अलाहबादिया के पोडकास्ट में श्रुति ने शादी ना करने को लेकर खुलकर बात की.

Nita Ambani से लेकर Deepika Padukone तक को साड़ी पहनाने वाली स्टाइलिस्ट ने बताया बांधनी साड़ी कैसे प्रेस करें

श्रुति हासन ने शादी क्यों नहीं की | Why Didn't Shruti Haasan Marry

शादी ना करने के सवाल पर श्रुति ने जवाब दिया कि वह शादी करने के आइडिया से ही डरी हुई हैं. श्रुति ने कहा, "मैंने अपना खुद का इंसान बनने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की है, इसे एक कागज के जरिए किसी और से जोड़ने का ख्याल मुझे बहुत डरावना लगता है. बस यही है. लेकिन, मैं कमिटमेंट में विश्वास रखती हूं, मैं वफादारी में विश्वास रखती हूं, और में उन सभी खूबसूरत चीजों में विश्वास रखती हूं जिनका शादी को प्रतिनिधित्व करना चाहिए."

श्रुति से जब यह प्रश्न किया गया कि क्या वह कभी शादी करने के करीब आई हैं या शादी करने वाली थीं तो इसपर श्रुति ने हां कहा, लेकिन शादी नहीं हुई. श्रुति ने बताया कि इसमें श्रुति की गलती नहीं थी. श्रुति ने बताया कि दोनों में कंपैटिब्लिटी नहीं थी क्योंकि दोनों की भविष्य से उम्मीदें अलग थीं.

बच्चों को लेकर भी श्रुति ने बात की. श्रुति ने बताया कि वह हमेशा से मां (Mother) बनना चाहती थीं, लेकिन वह सिंगल मदर नहीं बनना चाहतीं क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे के लिए माता-पिता दोनों का होना जरूरी है. श्रुति ने यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता-पिता दोनों हों तो अच्छा है नहीं तो सिंगल पैरेंट होने को लेकर श्रुति किसी को गलत नहीं बताती हैं.