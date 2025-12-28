विज्ञापन

टाइटैनिक एक्ट्रेस केट विंसलेट का खुलासा, टीनेएज में लड़की के साथ था रिलेशनशिप, कहा- मैंने कुछ लड़कियों को किस किया था

टाइटैनिक से पॉपुलर हुईं एक्ट्रेस केट विंसलेट ने टीम डीकिंस पॉडकास्ट में कहा- "मैं कुछ ऐसा शेयर करूंगी जो मैंने पहले कभी शेयर नहीं किया.

टाइटैनिक एक्ट्रेस केट विंसलेट का खुलासा, टीनेएज में लड़की के साथ था रिलेशनशिप, कहा- मैंने कुछ लड़कियों को किस किया था
केट विंसलेट ने बताया उन्होंने लड़की को टीनएजर के दिनों में किया था किस

टाइटैनिक से पॉपुलर हुईं एक्ट्रेस केट विन्सलेट ने हाल ही में अपने पहले इंटिमेट एक्सपीरियंस को शेयर किया. वहीं उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने सेम सेक्स के साथ भी इंटिमेट एक्सपीरियंस शेयर किया है. एक्ट्रेस ने कहा कि अपने टीनएज के आखिरी सालों में "जिज्ञासु" थीं और वह 1994 की फिल्म 'हेवनली क्रिएचर्स' में अपने किरदार से खुद को जोड़ पाईं, जो दो टीनएज लड़कियों के बीच सब कुछ खत्म कर देने वाले और जुनूनी रिश्ते के बारे में थी, जो कि फीमेल फर्स्ट यूके' की रिपोर्ट में बताया गया है. द टेलीग्राफ के अनुसार, उन्होंने टीम डीकिंस पॉडकास्ट में बताया, "मैं कुछ ऐसा शेयर करूंगी जो मैंने पहले कभी शेयर नहीं किया.

उन्होंने आगे कहा, एक यंग टीनएजर के तौर पर मेरे कुछ पहले इंटिमेट एक्सपीरियंस असल में लड़कियों के साथ थे. मैंने कुछ लड़कियों को किस किया था, मैंने कुछ लड़कों को भी किस किया था, लेकिन मैं किसी भी दिशा में खास आगे नहीं बढ़ी थी. लेकिन अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पर मैं जानना चाहती थी और मुझे लगता है कि उन दो महिलाओं के बीच जो बहुत गहरा रिश्ता था उसे मैं बहुत अच्छे से समझती थी. मैं तुरंत उस दुनिया के भंवर में खिंची चली गई, जिसमें वे थीं, जो जाहिर है उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हुई."

केट ने आगे कहा, "मेरा मतलब है कि उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया क्योंकि उन्हें सच में विश्वास था कि वह इंसान उन्हें एक साथ रहने से रोक रहा था. और जबकि बेशक मैं उस हिस्से को पूरी तरह से नहीं समझ सकती थी, मैं यह समझ सकती थी कि जब आप इतने कमजोर होते हैं तो सिर्फ एक दूसरे इंसान से एक युवा व्यक्ति का दिमाग कितना प्रभावित हो सकता है."

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि'फीमेल फर्स्ट यूके' के अनुसार, केट फिल्म की शूटिंग के समय 17 साल की थीं. उन्होंने बताया कि फिल्म ने उन्हें बदल दिया. उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि मैं एक अलग इंसान बनकर वापस आई, क्योंकि मैंने अपनी सीख और जिंदगी के अनुभव और उस शानदार देश में रहकर बहुत कुछ सीखा था."

पर्सनल लाइफ की बात करें तो केट की पूर्व पति जिम थ्रेपलेटन से बेटी मिया हनी थ्रेपलेटन और दूसरे पति सैम मेंडेस से बेटा, जो अल्फी मेंडेस और एडवर्ड एबेल स्मिथ से बेटा बेयर ब्लेज विंसलेट है. वहीं एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि उन्हें फेम से असहज महसूस होता है. उन्होंने कहा, "मैं पेड़ों की छांव में दोस्तों के साथ आर्ट बनाना और उस तरह से अच्छा समय बिताना ज्यादा पसंद करूंगी. और इस काम का दूसरा पहलू, जो मेरे करियर के साथ-साथ मिला है, यानी पहचान, उससे मैं हमेशा थोड़ी असहज रही हूं. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि शोहरत खुद मेरे पास आई, मैंने उसे ढूंढा नहीं, किसी महत्वाकांक्षी तरीके से तो बिल्कुल नहीं."

