Nita Ambani से लेकर Deepika Padukone तक को साड़ी पहनाने वाली स्टाइलिस्ट ने बताया बांधनी साड़ी कैसे प्रेस करें

Celebrity Fashion: डॉली जैन को ड्रेप डीवा कहा जाता है. अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चौपड़ा, सोनम कपूर, आलिया भट्ट, नीता अंबानी (Nita Ambani), ईसा अंबानी परिमल, श्लोका अंबानी मेहता और संगीता जिदंल जैसे नामी लोगों को डॉली जैन (Dolly Jain) साड़ी पहना चुकी हैं. डॉली सिंपल प्लीट्स से लेकर रोयल साड़ी तक बांध लेती हैं. ड्रेपिंग के 300 से ज्यादा तरीके जानने वाली डॉली जैन एक साड़ी पहनाने के 35 हजार से 3 लाख तक चार्ज करती हैं. डॉली अपने साड़ी बांधने (Saree Draping) के अलग-अलग तरीकों के लिए, चंद सेकंड में साड़ी बांधने और बड़े-बड़े सेलेब्स को साड़ी पहनाने के लिए मशहूर हैं.

अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डॉली अक्सर ही साड़ी से जुड़े अलग-अलग तरह के टिप्स शेयर करती रहती हैं. अपने ऐसे ही एक वीडियो में डॉली ने बताया है कि बांधनी साड़ी (Bandhani Saree) को किस तरह से प्रेस करके रखें जिससे उसे लंबे समय तक नए जैसा रखा जा सके. आप भी जान लीजिए डॉली के ये टिप्स.

Gen Z Trend : क्या आप जानते हैं Delulu, Tradwife या Rizz का मतलब?

बांधनी साड़ी को किस तरह प्रेस करें | How To Iron Bandhani Saree

डॉली ने बताया कि बांधनी साड़ी को सही तरह से प्रेस करना जरूरी है. अगर बांधनी साड़ी को ठीक से प्रेस ना किया जाए तो खूबसूरत बांधनी साड़ी प्रिंटेड साड़ी बन जाती है. बांधनी साड़ी में क्रश पैटर्न नजर आता है. अगर इसे आम साड़ी की तरह प्रेस किया जाए तो यह सपाट हो जाती है और किसी मामूली प्रिंटेड साड़ी की तरह नजर आने लगती है.

बांधनी साड़ी ओंथेंटिक है इसकी यह पहचान है कि इसका क्रश फैब्रिक बना रहे. इस क्रश को बनाए रखने के लिए इसे प्रेस (Iron) करने का सही तरीका जानना जरूरी है. डॉली ने बताया कि बांधनी साड़ी के पल्लू को आपको बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है. पल्लू का बोर्डर जहां से शुरू हो रहा है साड़ी को बस वहीं तक प्रेस करना है.

हैवी वर्क वाले हिस्से पर हल्के हाथ से प्रेस करें. आपको आयरन से निकलने वाली भाप से साड़ी को प्रेस करना है, प्रेस साड़ी को दबाव के साथ ना छुए इसका ध्यान रखना है. बांधनी को भाप से प्रेस करना सबसे सही होता है. इससे साड़ी का क्रश बना रहता है.

डॉली ने बताया कि बहुत से क्लाइंट्स का उनसे यह सवाल रहता है कि वह लंबी हैं जिस वजह से वे बांधनी साड़ी नहीं पहन पाती हैं. इसपर डॉली ने सलाह दी कि प्रेस करने पर साड़ी हल्की लंबी हो जाती है. लेकिन, अगर आप बांधनी साड़ी को हील्स के साथ पहनती हैं और साड़ी छोटी लगती है तो आप अपने डिजाइनर से साड़ी के ऊपरी हिस्से पर साड़ी के ही रंग के कपड़े की पट्टी लगा सकती हैं और साड़ी बांधते समय इस पट्टी को कमर में घुसा सकती हैं. इससे साड़ी की लंबाई भी बनी रहेगी और साड़ी छोटी नजर नहीं आएगी.