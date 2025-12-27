विज्ञापन

कैटरीना कैफ ने विश किया सलमान खान को बर्थडे, भाईजान को बताया 'सुपर ह्यूमन'

कैटरीना कैफ ने 'सुपर ह्यूमन' सलमान खान को उनके 60वें जन्मदिन पर प्यारी शुभकामनाएं दीं. अपने इंस्टाग्राम हैंडल के स्टोरीज सेक्शन पर सलमान की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर करते हुए कैटरीना ने लिखा, "टाइगर टाइगर टाइगर....

Read Time: 2 mins
Share
कैटरीना कैफ ने विश किया सलमान खान को बर्थडे, भाईजान को बताया 'सुपर ह्यूमन'
कैटरीना कैफ ने विश किया सलमान खान को बर्थडे
नई दिल्ली:

कैटरीना कैफ ने 'सुपर ह्यूमन' सलमान खान को उनके 60वें जन्मदिन पर प्यारी शुभकामनाएं दीं. अपने इंस्टाग्राम हैंडल के स्टोरीज सेक्शन पर सलमान की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर करते हुए कैटरीना ने लिखा, "टाइगर टाइगर टाइगर.... आपको 60वें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. आप एक सुपर ह्यूमन हैं... आपका हर दिन प्यार और रोशनी से भरा रहे." यह सब जानते हैं कि कैटरीना और सलमान का एक लंबा पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ता रहा है. माना जाता था कि ये दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में थे. हालांकि, बाद में वे कुछ वजहों से अलग हो गए, जो सिर्फ़ उन्हें ही पता हैं.

जहां सलमान अभी भी सिंगल हैं, वहीं कैटरीना ने हाल ही में अपने पति विक्की कौशल के साथ अपने पहले बच्चे, एक बेटे का स्वागत किया है. पिछले कुछ सालों में, कैटरीना और सलमान ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें "मैंने प्यार क्यों किया?" (2005), "पार्टनर" (2007), "युवराज" (2008), "हैलो" (2008), "एक था टाइगर" (2012), "टाइगर ज़िंदा है" (2017), "भारत" (2019) और "टाइगर 3" (2023) शामिल है. सलमान ने अपना 60वां जन्मदिन अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ पनवेल के फार्महाउस में मनाया. इस सेलिब्रेशन के दौरान उनके साथ उनके माता-पिता और भाई-बहन, साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई लोग जैसे संजय दत्त, करिश्मा कपूर, आदित्य रॉय कपूर, जेनेलिया देशमुख, रकुल प्रीत सिंह, हुमा कुरैशी, एमएस धोनी, संगीता बिजलानी, मीका सिंह, मनीष पॉल, प्रज्ञा जायसवाल, ज़ीशान सिद्दीकी और राहुल कंवल, और अन्य लोग मौजूद थे.

प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की बात करें तो, सलमान अगली बार "बैटल ऑफ़ गलवान" में नज़र आएंगे. अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह को लीड एक्ट्रेस के तौर पर लिया गया है. यह फिल्म 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर आधारित है, जहां सैनिकों को हाथों से, लाठियों और पत्थरों का इस्तेमाल करके लड़ना पड़ा था, क्योंकि उस इलाके में हथियारों की इजाज़त नहीं थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Salman Khan Katrina Kaif, Salman Khan Katrina Kaif News, Salman Khan Katrina Kaif Latest News, Salman Khan Birthday Bash, Salman Khan Birthday Celebration
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com