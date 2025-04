आपका बच्चा भी करता है रात में पैर दर्द की शिकायत? डॉक्टर से जानें बच्चों को रात में पैर दर्द क्यों होता है और इससे छुटकारा कैसे पाएं

Why do kids have leg pain at night: अक्सर माता-पिता की शिकायत होती है कि उनका बच्चा रात में सोते समय पैर दर्द से परेशान रहता है. यह समस्या आमतौर पर 3 से 12 साल की उम्र के बच्चों में ज्यादा देखी जाती है. कई बार दर्द इतना ज्यादा होता है कि बच्चा ठीक तरीके से सो तक नहीं पाता है. इस स्थिति में बच्चा और पेरेंट्स दोनों ही परेशान हो जाते हैं. अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए डॉक्टर से जानते हैं इसका कारण, साथ ही जानेंगे इस तरह के दर्द से बच्चे को आराम कैसे दिलाया जाए.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

मामले को लेकर बच्चों की पीडियाट्रिशन यानी बच्चों की डॉक्टर शुशांता ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉ. बताती हैं, '3 से 12 साल की उम्र के बच्चों में रात को सोते समय पैरों में दर्द होना एकदम नॉर्मल है. इसे मेडिकल भाषा में ग्रोइंग पेन (Growing Pains) कहा जाता है. दरअसल, इस उम्र में बच्चों की हड्डियों की वृद्धि (Bone Growth) हो रही होती है. जब बच्चे तेजी से बढ़ते हैं, खासकर बचपन और किशोरावस्था के बीच, तो हड्डियों और मांसपेशियों में खिंचाव होता है. यही कारण है कि दर्द अक्सर शाम या रात में महसूस होता है.'

इससे अलग कई बार दिनभर दौड़ने, खेलने या शारीरिक मेहनत करने से मांसपेशियां थक जाती हैं, जिससे भी रात में दर्द महसूस हो सकता है.

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर बताती हैं, इस तरह के दर्द से राहत दिलाने के लिए आप बच्चों के पैरों की गर्म सिकाई कर सकते हैं. गर्म पानी की बोतल या गरम तौलिये से सेंक करने पर दर्द में राहत मिलती है.

आप हल्के गर्म तेल से उनके पैरों की मसाज कर सकते हैं. सोने से पहले हल्के हाथों से पैरों की मालिश करने से रक्त संचार बेहतर होता है और मांसपेशियों को आराम मिलता है.

बच्चों को हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराने से आराम मिल सकता है.

अगर दर्द ज्यादा है तो आप डॉक्टर की सलाह के बाद बच्चे को पेन किलर दे सकते हैं.

वहीं, अगर दर्द नियमित रूप से हो रहा है, सूजन हो, चलने में तकलीफ हो या बच्चा दिन में भी दर्द की शिकायत करे, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.