Morning Habits: सुबह 5 बजे उठने वाले लोग ज्यादा खुश और सफल क्यों होते हैं? जानिए कारण और सुबह 5 बजे उठने के फायदे

Morning Habits: हमें बचपन से ही हमारी बड़े-बुजुर्ग सुबह जल्दी उठने की सलाह देते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है और शरीर भी एनर्जेटिक रहता है, लेकिन इसके लिए रात में समय पर सोना भी बहुत ही जरूरी है. आजकल की भागदौड़ और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते लोग रात में देर तक जागते हैं और फिर सुबह लेट तक सोते हैं, जिसके चलते कई समस्याएं पैदा हो सकती और लोग आज के समय में कम उम्र में ही कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. हमने अक्सर इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते रहते हैं कि सुबह 5 बजे उठने वाले लोग अक्सर खुश और सफल होते हैं. ऐसे ही कई मशहूर हस्तियों के बारे में भी सुना है, जो अपने काम चाहे कितना भी लेट हो जाएं, लेकिन सुबह जल्दी ही उठते हैं. आज हम आपको ऐसे ही 5 कारण बताते हैं कि सुबह पांच बजे क्यों उठना चाहिए.

यह भी पढ़ें:- पेट कैसे साफ करें? Sadhguru ने बताया अरंडी के तेल को चमत्कार, जानिए कैसे करें इस्तेमाल

सुबह 5 बजे उठने के फायदे

दरअसल, सुबह का समय सबसे शांत होता है. इस समय आप बिना किसी बाधा के सबसे महत्वपूर्ण और कठिन काम निपटा सकते हैं, जिससे आपको उपलब्धि की भावना मिलती है.

सुबह उठने पर शरीर में एनर्जी का लेवल सबसे अधिक होता है. ताजी हवा और शांत वातावरण में व्यायाम करने से शारीरिक और मेंटल हेल्थ अच्छी होती है.

सुबह 5 बजे का समय ध्यान, योग या प्राणायाम जैसी गतिविधियों के लिए एकदम सही है, जो मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करती हैं.

सुबह जल्दी उठने से दिन लंबा हो जाता है, जिससे आपको अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के लिए अधिक समय मिलता है.

जेफ बेजोस- अमेजन के संस्थापक, जो अक्सर जल्दी उठते हैं, हालांकि समय अलग-अलग हो सकता है.

बॉब इगर- डिज्नी के पूर्व सीईओ, जो 4:30 बजे उठकर काम करते हैं.

सारा ब्लेकली- स्पैंक्स की संस्थापक, जो सुबह के समय को अपने काम के लिए इस्तेमाल करती हैं.

इसके अलावा मार्क वाह्लबर्ग, मिशेल ओबामा और जेनिफर लोपेज जैसी कई मशहूर हस्तियां सुबह 5 बजे उठने के लिए लोकप्रिय हैं. इसी तरह भारत की भी मशहूर हस्तियां सुबह 5 बजे उठती हैं.

अमेरिकी लेखक जोको विलिंक के मुताबिक, आसान रास्ता अपनाने का प्रलोभन हमेशा बना रहता है. यह उतना ही आसान है जितना सुबह बिस्तर पर पड़े रहना और देर तक सोना, लेकिन किसी भी नेता और किसी भी टीम के लिए अंतिम सफलता और विजय के लिए अनुशासन सर्वोपरि है. उन्होंने एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि एक बार मैं सुबह 3 बजे उठ गया. मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन किसी वजह से, मैं इतना व्यस्त था कि मैंने अपना दिन वहीं शुरू करने का फैसला कर लिया. हालांकि वह एक शानदार सुबह थी और मैं किसी और के जागने से पहले ही बहुत कुछ कर चुका था.

सेवानिवृत्त यूनाइटेड स्टेट्स नेवी फोर-स्टार एडमिरल विलियम एच. मैकरेवन के मुताबिक, अगर आप छोटी-छोटी चीजें सही से नहीं कर सकते, तो आप कभी भी बड़ी चीजें सही से नहीं कर पाएंगे और अगर संयोग से आपका दिन खराब रहा, तो घर आकर आप बिस्तर बिछा हुआ पाएंगे, जो आपने बिछाया है और बिछा हुआ बिस्तर आपको यह हौसला देता है कि कल बेहतर होगा. अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं, तो शुरुआत अपना बिस्तर बिछाकर करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.