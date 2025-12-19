विज्ञापन

लौंग को रात में मुंह में रखने के क्या फायदे हैं? क्या लौंग को रात भर मुंह में छोड़ सकते हैं, एक्सपर्ट से जानिए

Clove Benefits: डॉ. चैताली ने बताया कि लौंग में 'यूजेनॉल' होता है, जो प्राकृतिक एनेस्थेटिक और एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है. दांत दर्द होने पर लौंग का तेल लगाने से तुरंत राहत मिलती है.

लौंग को रात में मुंह में रखने के क्या फायदे हैं? क्या लौंग को रात भर मुंह में छोड़ सकते हैं, एक्सपर्ट से जानिए
लौंग को मुंह में रखने से क्या फायदा होता है?
Clove Benefits: लौंग एक ऐसा मसाला है, जो खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं. लौंग एक औषधीय मसाला है, जो सिजीजियम एरोमैटिकम नामक पेड़ की सूखी हुई पुष्प कलिका है. लौंग की तासीर बहुत गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए. अधिक मात्रा में लौंग का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए फायदे की जगह हानिकारक हो सकता है. लौंग को कई प्रकार से खाया जा सकता है. लौंग दांत और मसूड़ों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. चलिए आपको बताते हैं लौंग को रात में मुंह में रखने के क्या फायदे हैं? क्या लौंग को रात भर मुंह में छोड़ सकते हैं?

लौंग के फायदे

यूट्यूब पर डेंटल टॉक के चैनल पर डॉ. चैताली ने लौंग के फायदे बताए हैं. लौंग में 'यूजेनॉल' होता है, जो प्राकृतिक एनेस्थेटिक और एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है. दांत दर्द होने पर लौंग का तेल लगाने से तुरंत राहत मिलती है.

यह पाचन एंजाइमों के स्राव को बढ़ाकर पेट फूलना, गैस और अपच जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है. लौंग में हाई मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं. इसके अलावा खांसी, जुकाम और गले की खराश में लौंग को चबाना या इसकी चाय पीना फायदेमंद होता है.

लौंग को रात में मुंह में रखने के क्या फायदे हैं?

रात को मुंह में लौंग रखने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं. यह ओरल हेल्थ और पाचन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है. 2025 की एक स्टडी के मुताबिक, लौंग में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मुंह के हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं.

रात में इसे मुंह में रखने से सुबह उठने पर सांसों से बदबू नहीं आती. लौंग दांतों और मसूड़ों के दर्द को कम करने में बहुत प्रभावी है. रात को लौंग का सेवन करने से पाचन एंजाइम एक्टिव होते हैं, जिससे कब्ज, एसिडिटी और गैस जैसी समस्याओं में आराम मिलता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

