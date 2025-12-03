किन लोगों को खीरा नहीं खाना चाहिए, खाली पेट खीरा खाने से क्या होता है? डॉक्टर से जानिए फायदे और नुकसान

Cucumbers Side Effects: खीरा पानी से भरपूर होता है. गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने में यह सब्जी बहुत काम आती है. हालांकि, कई लोग इसे सर्दियों में नहीं खाते, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं होती. लेकिन, सर्दियों में भी इसे सीमित मात्रा में खाने से शरीर में नमी बनी रहती है. खीरा पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है. इसमें विटामिन सी, फाइबर, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं. खीरा सर्दी हो या गर्मी सेहत के लिए लाभकारी होती है, लेकिन तमाम फायदों के बावजूद भी खीरे का सेवन कुछ लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, उन्हें भूलकर भी खीरा नहीं खाना चाहिए. इंस्टाग्राम पर सेहत की कुंजी पेज पर डॉ. विनोद शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने खीरा खाने के फायदे और नुकसान बताए हैं.

गैस्ट्रिक और अपच की समस्या वाले लोग दूर रहें

खीरा फाइबर से भरपूर होता है. जिन लोगों को पहले से ही गैस्ट्रिक, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याएं हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि वे खीरा खाने से बचें. खीरा खाने से ये समस्या और अधिक बढ़ सकती है.

खांसी, जुकाम या गले में खराश से पीड़ित लोग

जिन लोगों खांसी, जुकाम या गले में खराश है. वह खीरे के सेवन से बचें. खीरे का सेवन उनके लिए हानिकारक हो सकता है. खीरा शरीर के लिए बेहद ठंडा होता है. इसलिए, अगर आपको पहले से ही खांसी, जुकाम या गले में खराश जैसी समस्या है, तो बेहतर होगा कि आप इससे दूर रहें.

एलर्जी की समस्या वाले लोग

कुछ लोगों को कई प्रकार की सब्जियों से एलर्जी रहती है. ऐसे में जिन लोगों को खीरे से एलर्जी होती है, उन्हें इससे दूर रहना चाहिए. इससे कई तरह के लक्षण हो सकते हैं, जैसे खुजली, होंठों या गले में सूजन, पेट दर्द और मतली आदि.

मूत्र संबंधी समस्याओं वाले लोग

खीरा एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक है, यानी यह पेशाब बढ़ाता है. खीरे में पानी की मात्रा अधिक होती है. ऐसे में अगर किसी को पहले से ही बार-बार पेशाब आने की समस्या है, तो खीरा उनकी समस्या को और बढ़ा सकता है.

खीरे के फायदे

पाचन- पाचन क्रिया को सुधारने और कब्ज से बचाव करने में असरदार.

त्वचा- खीरे को त्वचा पर लगाने से ताजगी आती है और यह लालिमा व सूजन को कम करने में मदद मिलती है.

ब्लड प्रेशर कंट्रोल- पोटैशियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में असरदार है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.