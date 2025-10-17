विज्ञापन

कौन हैं नीलम कौर गिल? पहली भारतीय मॉडल जो शाम‍िल हुईं विक्टोरियाज फैशन शो में, पंजाब से है कनेक्शन

Who is Neelam Gill: विक्टोरिया सीक्रेट फैशन शो में पहली भारतीय मॉडल, नीलम गिल ने एक बार फिर रनवे पर आकर सबका ध्यान खींच लिया है. सोशल मीडिया पर चारों ओर उनके ही चर्चे हो रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
कौन हैं नीलम कौर गिल? पहली भारतीय मॉडल जो शाम‍िल हुईं विक्टोरियाज फैशन शो में, पंजाब से है कनेक्शन
Neelam Kaur Gill

Neelam Kaur Gill: विक्टोरिया सीक्रेट फैशन शो (Victoria's Fashion Show) में पहली भारतीय मॉडल, नीलम कौर गिल ने एक बार फिर रनवे पर आकर सबका ध्यान खींच लिया है. सोशल मीडिया पर चारों ओर उनके ही चर्चे हो रहे हैं. पिंक कलर के आउटफिट में उनकी खूबसूरती और नजाकत का परफेक्ट मेल देखने को मिला जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है. उन्होंने इस फैशन शो में पिंक ब्रा और शिमरी पैंटी के साथ स्कर्ट स्टाइल की थी.

इस दिवाली हर लुक में लाएं बॉलीवुड टच, घर बैठे पाएं रेड कार्पेट जैसा लुक, फ‍िर रोशनी-सी जगमगाएंगी आप

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Courtesy/X

2024 में किया था डेब्यू

नीलम कौर गिल ने 2024 में विक्टोरिया सीक्रेट में अपना डेब्यू किया था और 2025 में उन्होंने फैशन शो में दूसरी बार हिस्सा लिया. जानकारी के लिए बता दें कि विक्टोरियाज सीक्रेट फैशन शो (Victoria's Secret Fashion Show) एक हाई प्रोफाईल लिंगरी ब्रांड है जो अपने नए लॉन्च के लिए फैशन शो का आयोजन कराता है. इसके लिए कई सुपरमॉडल का चयन किया जाता है. 

कौन है नीलम गिल?

नीलम कौर गिल ब्रिटिश इंडियन मॉडल है जिनका जन्म 27 अप्रैल 1995 को इंग्लैंड में हुआ था. उनके माता-पिता पंजाब से थे. नीलम के मॉडलिंग करियर की शुरुआत 13 साल की उम्र 'द क्लोथ्स शो लाइव' (The Clothes Show Live) से हुई थी. इसके बाद 18 साल की उम्र में उन्हें लंदन फैशन वीक में बरबेरी ब्रांड में मॉडलिंग करने का भी मौका मिला था.

कई फेमस मॉडल के साथ किया रनवे शेयर

विक्टोरिया सीक्रेट फैशन शो 15 अक्टूबर को बर्लिन, न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था, जिसमें ट्वाइस (TWICE) और मैडिसन बीयर (Madison Beer) जैसे कलाकारों ने भी शानदार परफॉर्मेंस दी थी. वहीं, नीलम गिल ने इस शो में गिगी हदीद (Gigi Hadid), एड्रियाना लीमा (Adriana Lima), एश्ले ग्राहम (Ashley Graham), कैंडिस स्वानपोल (Candice Swanepoel), बेला हदीद (Bella Hadid), जैस्मीन टूक्स (Jasmine Tookes) और पलोमा एल्ससेर (Paloma Elsesser) जैसी कई फेमस और प्रतिष्ठित मॉडल्स के साथ रनवे शेयर किया. 

लवलाइफ को लेकर बटोरी थी सुर्खियां

नीलम गिल ने कुछ समय पहले अपनी लव-लाइफ को लेकर भी सुर्खियां बटोरी थीं. दरअसल, वह कान्स फिल्म फेस्टिवल 2023 के दौरान एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ समय बिताती नजर आई थीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Neelam Kaur Gill, Victoria's Fashion Show, Style, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com