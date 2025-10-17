Diwali Bollywood Festive Looks: दिवाली का मौसम आते ही हर कोई चाहता है कि उसका लुक सबसे अलग और स्टाइलिश लगे. आखिर साल का सबसे चमकदार त्योहार है. ऐसे में अगर आप सोच रही हैं कि क्या पहनें जो ट्रेंडी भी लगे और ट्रेडिशनल भी. तो बॉलीवुड दीवाज़ से बेहतर इंस्पिरेशन कोई नहीं. हर साल एक्ट्रेसेस अपने फेस्टिव आउटफिट्स से फैशन का लेवल ऊपर उठा देती हैं. कोई साड़ी में रॉयल लगती है, तो कोई सूट या लहंगे में पूरी तरह ग्लो कर रही होती है. इस दिवाली आप भी अपना लुक थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल में रख सकती हैं. बस इन स्टार्स के लुक्स से आइडिया लीजिए और अपना परफेक्ट फेस्टिव अवतार तैयार कर लीजिए.

करीना कपूर खान

करीना का लाल और गोल्डन बॉर्डर वाला सलवार सूट एक परफेक्ट ट्रेडिशनल दिवाली लुक है. इसे रीक्रिएट करने के लिए सिल्क या जॉर्जेट फैब्रिक में रेड कलर चुनें और गोल्डन दुपट्टा लें. हैवी झुमके और क्लासिक बन हेयरस्टाइल के साथ पूरा लुक रॉयल लगेगा.

सुहाना खान

सुहाना का पर्पल साड़ी लुक वेस्टर्न टच के साथ इंडियन एलीगेंस का परफेक्ट बैलेंस है. अगर आप यंग और स्टाइलिश दिवाली आउटफिट चाहती हैं, तो नेट या क्रेप फैब्रिक में पर्पल साड़ी लें, और मिरर वर्क ब्लाउज़ से इसे ग्लैम टच दें. ओपन हेयर और मिनिमल ज्वेलरी इस लुक को पूरी तरह पूरा करती है.

जेनेलिया देशमुख

जेनेलिया का नौवारी साड़ी लुक क्लासिक मराठी ग्रेस से भरा है. रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन के साथ गोल्ड ज्वेलरी, नथ और गजरा इस दिवाली के लिए ट्रेडिशनल और देवदासी-इंस्पायर्ड चॉइस है. अगर आप एथनिक और कल्चरल दोनों फील चाहती हैं, तो ये लुक बेस्ट रहेगा.

कृति सेनन

कृति का मिरर वर्क रेड अनारकली सूट दिवाली पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट है. इस लुक को रीक्रिएट करने के लिए रेशम या बनारसी फैब्रिक में रेड कलर चुनें, और झुमकों के साथ एक हैंड-एम्ब्रॉइडर्ड पोटली बैग कैरी करें. खुले बाल और सटल मेकअप के साथ लुक पूरी तरह फेस्टिव लगेगा.

माधुरी दीक्षित

माधुरी का रेड सिल्क साड़ी लुक रॉयलिटी और सिंपल ग्रेस का मेल है. दिवाली पूजा या फैमिली गेट-टुगेदर के लिए यह बेस्ट ऑप्शन है. इस लुक को रीक्रिएट करने के लिए सिल्क साड़ी, स्टेटमेंट नेकलेस और लो बन हेयरस्टाइल ट्राय करें.

शिल्पा शेट्टी

शिल्पा का बंधनी और गोल्ड वर्क वाला रेड लहंगा दिवाली के नाइट पार्टी लुक के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है. गोल्डन बॉर्डर और फ्लेयर्ड स्कर्ट के साथ यह लुक आपको रॉयल फील देगा. स्मोकी आई मेकअप और ट्रेडिशनल चूड़ा के साथ लुक कंप्लीट करें.

कैटरीना कैफ

अगर आप सादगी में भी स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो कैटरीना का क्रीम कलर की ऑर्गेंजा साड़ी लुक अपनाएं. हल्का मेकअप, न्यूड लिपस्टिक और डायमंड नेकपीस इस लुक को डिवाइन फील देते हैं. ये लुक दिवाली डिनर या ऑफिस पार्टी दोनों के लिए परफेक्ट रहेगा.