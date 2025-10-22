Diet To Avoid Wrinkles On Skin: बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर झुर्रियों का आना एक नेचुरल प्रक्रिया है. लेकिन आजकल की तेज लाइफस्टाइल, तनाव, नींद की कमी और गलत खानपान के कारण झुर्रियां (Jhuriyon Se Bachne Ke Gharelu Nuskhe) आने की प्रोसेस अब तयशुदा समय से पहले ही शुरू हो जाती है. बहुत से लोग 30 की उम्र के आसपास ही चेहरे पर झुर्रियां, स्किन का ढीला होना और रंगत में कमी महसूस करने लगते हैं. ऐसे में सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहना काफी नहीं होता. असली खूबसूरती तो अंदर से आती है. मतलब ये कि आपके खानपान (Food For Skin Tightening) और लाइफस्टाइल का असर ही आपकी स्किन पर पड़ता है. तो चलिए जानते हैं कि चेहरे की झुर्रियां हटाने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए.

चेहरे की झुर्रियों को रोकने की टिप्स (Tips To Prevent Wrinkles)

स्किन की उम्र को रोकने के लिए सबसे जरूरी हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो फ्री-रेडिकल्स से लड़कर स्किन को सेलुलर स्तर पर ही प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं.

• Vitamin C से भरपूर फल जैसे आंवला, संतरा, नींबू, कीवी और अमरूद शरीर में कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाते हैं. जिससे स्किन की कसावट बनी रहती है.

• Vitamin E युक्त चीजें जैसे बादाम, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली और हरी पत्तेदार सब्जियां त्वचा को पोषण देकर झुर्रियां कम करती हैं.

• गाजर, टमाटर, ब्रोकली और पालक जैसे रंग बिरंगे फल सब्जियों में बीटा कैरोटीन होता है. जो स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है.

• ग्रीन टी, हल्दी और अदरक में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व स्किन इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और चेहरे को साफ और रिफ्रेशिंग बनाए रखते हैं.



त्वचा की कसावट के लिए प्रोटीन और हेल्दी फैट्स बेहद जरूरी हैं.



• पनीर, अंडा, दूध, दालें और सोया जैसे प्रोटीन स्रोत स्किन को मजबूत करते हैं और कोलेजन लेवल बनाए रखते हैं.

• ओमेगा-3 फैटी एसिड (जो मछली, अलसी के बीज, अखरोट में पाया जाता है) त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है और ड्राइनेस से बचाता है.

• जैतून का तेल, एवोकाडो, और नारियल तेल से त्वचा को अंदर से पोषण मिलता है और ये स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं.



• दिन की शुरुआत गुनगुने पानी और नींबू से करें, ये शरीर को डिटॉक्स करता है.

• हर दिन 7-8 घंटे की नींद लें, इससे स्किन रिपेयरिंग की प्रोसेस नेचुरल रूप से होती है.

• योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और चेहरे पर ताजगी बनी रहती है.

• हफ्ते में 2 बार एलोवेरा, शहद और खीरे का फेसपैक लगाएं. ये नेचुरल तरीके से त्वचा को टाइट और हाइड्रेटेड रखते हैं.

प्रस्तुति: गरिमा चौधरी