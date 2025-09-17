Vitamin Deficiency for Dark Circle: चेहरे की खूबसूरती पर सबसे ज्यादा असर आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स का पड़ता है. बहुत से लोग स्किन केयर का ध्यान रखने के बावजूद इस समस्या से जूझते रहते हैं. आमतौर पर नींद पूरी न होना, ज्यादा तनाव, थकान और स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताना डार्क सर्कल्स (Dark Circle Kyon Hote Hain) की वजह माने जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर में कुछ जरूरी विटामिन्स की कमी भी इस परेशानी को बढ़ा सकती है? जी हां, अगर डाइट (Diet For Healthy Skin) सही न हो तो स्किन कमजोर हो जाती है और आंखों के नीचे काले घेरे दिखने लगते हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन से विटामिन्स की कमी से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं और इन्हें कैसे पूरा किया जा सकता है.

1. विटामिन K - स्किन हेल्थ के लिए जरूरी (Vitamin K)



विटामिन K शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ-साथ त्वचा के लिए भी बहुत जरूरी है. इसकी कमी होने पर आंखों के आसपास की स्किन सेल्स टूटने लगती हैं और धीरे-धीरे काले घेरे बनने लगते हैं. अगर आपके भी डार्क सर्कल्स हैं, तो हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूलगोभी, अंडे और मछली को अपनी डाइट में शामिल करें. इनसे शरीर को पर्याप्त विटामिन K मिलेगा और स्किन हेल्दी रहेगी.

Photo Credit: Canva





2. विटामिन C - स्किन को चमकदार बनाने वाला (Vitamin C)



विटामिन C को इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है, लेकिन ये त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसकी कमी से स्किन ढीली पड़ जाती है और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन सकते हैं. विटामिन C कोलेजन बनाने में मदद करता है. जिससे त्वचा टाइट और ग्लोइंग बनी रहती है. अगर आप डार्क सर्कल्स से छुटकारा चाहते हैं तो संतरा, मौसंबी, नींबू, कीवी, आंवला, अंगूर, टमाटर और ब्रोकली जैसे फूड्स का सेवन करें.

Photo Credit: iStock





3. विटामिन A - एंटी-एजिंग और स्किन रिपेयर (Vitamin A)



विटामिन A एक एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी-एजिंग एजेंट के रूप में काम करता है. इसकी कमी से त्वचा कमजोर हो जाती है और डार्क सर्कल्स नजर आने लगते हैं. विटामिन A कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है. जिससे स्किन यंग और टाइट रहती है. पपीता, गाजर, शकरकंद, आम, खुबानी, मक्खन और कॉड लिवर ऑयल विटामिन A के अच्छे सोर्स माने जाते हैं. इनका सेवन करने से झुर्रियों और डार्क सर्कल्स दोनों से बचाव हो सकता है.



4. विटामिन E - ग्लोइंग स्किन का राज (Vitamin E)



विटामिन E त्वचा को पोषण देता है और स्किन को अंदर से हेल्दी बनाता है. इसकी कमी होने पर स्किन डल दिखने लगती है और एजिंग के लक्षण जल्दी नजर आने लगते हैं. अगर आपको डार्क सर्कल्स की समस्या है, तो विटामिन E रिच डाइट लेना फायदेमंद रहेगा. सूरजमुखी का तेल, बादाम, मूंगफली, पालक, ब्रोकली और सूरजमुखी के बीज विटामिन E के बेहतरीन स्रोत हैं. ये स्किन को चमकदार और तरोताजा बनाए रखते हैं.