दिन शुरू होने से पहले ही थक जाते हैं? असली वजह है इन विटामिन्स की कमी

Vitamin deficiency symptoms: क्या आप भी सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हैं? या फिर दिनभर कमजोरी और आलस आपका पीछा नहीं छोड़ते? अगर ऐसा बार-बार हो रहा है तो यह सिर्फ ओवरवर्क या नींद की कमी का नतीजा नहीं हो सकता. असल वजह आपके शरीर में जरूरी विटामिन्स की कमी भी हो सकती है.

विटामिन डी की कमी (Vitamin D Deficiency)

Vitamin D को 'sunshine vitamin' कहा जाता है. इसकी कमी से शरीर जल्दी थकान महसूस करता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और इम्यून सिस्टम भी प्रभावित होता है.

उपचार: सुबह की धूप लें और diet में अंडा, दूध, मशरूम और fortified cereals शामिल करें.

विटामिन बी12 की कमी (Vitamin B12 Deficiency)

लगातार कमजोरी, सांस फूलना और चक्कर आना अक्सर B12 की कमी से जुड़ा होता है. यह विटामिन लाल रक्त कोशिकाएं (RBC) बनाने में मदद करता है, जो शरीर में oxygen ले जाती हैं.

उपचार: दूध, दही, पनीर, अंडा और non-veg खाने वाले मांस जरूर लें.

आयरन की कमी (Iron Deficiency)

लोहे (iron) की कमी से खून की कमी यानी एनीमिया होता है. इसके लक्षण हैं, जल्दी थक जाना, चेहरे पर पीलापन और हाथ-पांव में ठंडापन.

उपचार: हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, अनार, दालें और बीज (pumpkin, sunflower) खाएं.

मैग्नीशियम की कमी (Magnesium Deficiency)

Magnesium शरीर की energy production के लिए जरूरी है. इसकी कमी से muscle cramps, नींद की समस्या और बार-बार थकान हो सकती है.

उपचार: बादाम, काजू, पालक और whole grains खाएं.

कब लें डॉक्टर की मदद? (kamzori ka ilaj)

अगर लगातार कमजोरी के साथ तेज़ धड़कन, चक्कर, सांस फूलना या extreme fatigue हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

