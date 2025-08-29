विज्ञापन

सिर में डैंड्रफ किस विटामिन की कमी से होता है? रूसी के लिए कौन से विटामिन अच्छे हैं, डैंड्रफ का रामबाण इलाज यहां

Kya Vitamin D ki kami se Dandruff hota hai? डैंड्रफ शरीर में विटामिन बी3, बी2, बी6 और जिंक की कमी से बढ़ सकता है. संतुलित आहार और हाइड्रेशन से स्कैल्प हेल्दी रहता है.सिर्फ शैंपू बदलना पर्याप्त नहीं, पोषण पर भी ध्यान देना जरूरी है.

Read Time: 3 mins
Share
सिर में डैंड्रफ किस विटामिन की कमी से होता है? रूसी के लिए कौन से विटामिन अच्छे हैं, डैंड्रफ का रामबाण इलाज यहां
डैंड्रफ के लिए कौन सा विटामिन है?

Does vitamin D get rid of dandruff :  आजकल बालों (Home Remedies for Hair Problems) की समस्याएं हर किसी को परेशान कर रही हैं. कभी बाल झड़ने लगते हैं, कभी बहुत पतले हो जाते हैं, तो कभी रूखे और बेजान दिखने लगते हैं. इन सबके बीच एक और बड़ी समस्या है डैंड्रफ (Does B12 help with dandruff?). डैंड्रफ न सिर्फ बालों को खराब दिखाता है बल्कि खुजली और जलन भी पैदा करता है. अक्सर लोग मानते हैं कि सर्दियों का मौसम या फिर बालों की सही देखभाल न करना ही इसका कारण है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर में कुछ विटामिन और मिनरल्स की कमी भी डैंड्रफ को बढ़ा सकती है?

अगर स्कैल्प में पोषण की कमी हो जाए तो वहां की त्वचा ड्राई होकर डैंड्रफ का रूप ले लेती है. आइए जानते हैं कि किन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से डैंड्रफ की समस्या हो सकती है और किन-किन फूड्स से इसे पूरा किया जा सकता है.

रात में ब्रा पहन के सोना चाहिए या नहीं? एक्‍सपर्ट से सुन लीज‍िए क्‍या है उनका जवाब

Latest and Breaking News on NDTV

सिर में डैंड्रफ किस विटामिन की कमी से होता है? kis vitamin ki kami se dandruff hota hai



1. विटामिन बी3 (Vitamin B3)
विटामिन बी3 को नियासिन भी कहा जाता है. ये सिर्फ शरीर की सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि बालों और स्कैल्प के लिए भी जरूरी है. अगर शरीर में विटामिन बी3 की कमी हो जाती है तो डैंड्रफ होने का खतरा बढ़ जाता है.
कहां मिलेगा?
रेड मीट, चिकन, मछली, ब्राउन राइस, साबुत अनाज, बीज, फलियां और केले में ये विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है.

2. विटामिन बी2 (Vitamin B2)
विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है. ये हमारी स्किन, बाल और समग्र स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है. अगर आपको बार-बार डैंड्रफ की समस्या हो रही है. तो ये विटामिन आपके शरीर में कम हो सकता है.
कहां मिलेगा?
डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें दूध सहित दही, पनीर भी शामिल होता है. इसके अलावा अंडे, नॉनवेज फूड और सैल्मन मछली में ये विटामिन अच्छी मात्रा में मौजूद होता है.

3. विटामिन बी6 (Vitamin B6)
विटामिन बी6, जिसे पाइरिडोक्सिन कहा जाता है. ये शरीर की कई गतिविधियों के लिए अहम है. ये बालों और स्कैल्प को हेल्दी रखने में मदद करता है. इसकी कमी से बाल बेजान और स्कैल्प डैंड्रफ से भर सकता है.


कहां मिलेगा?
चिकन, मछली, मूंगफली, सोया बीन्स, गेहूं के बीज, ओट्स और केले विटामिन बी6 के अच्छे सोर्स हैं.

4. जिंक (Zinc)
विटामिन्स के साथ-साथ जिंक भी डैंड्रफ रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ये मिनरल बालों और स्किन की सेहत को बनाए रखने के लिए जरूरी है. जिंक (Is dandruff caused by zinc deficiency?) की कमी से स्कैल्प ड्राई होकर डैंड्रफ बना सकता है.
कहां मिलेगा?
मीट, शेलफिश, दालें, सीड्स, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे और यहां तक कि डार्क चॉकलेट में भी जिंक अच्छी मात्रा में पाया जाता है.

कैसे करें डैंड्रफ से बचाव?
अगर आपको बार बार डैंड्रफ की समस्या होती है, तो सिर्फ शैंपू बदलने से फायदा नहीं मिलेगा. आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा. अपनी थाली में जिंक, विटामिन बी3, बी2 और बी6 वाले फूड्स शामिल करें. इसके साथ ही हाइड्रेटेड रहें और स्कैल्प की सही देखभाल करें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle News, Lifestyle News In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com