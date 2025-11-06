विज्ञापन

कौन सा विटामिन मुंह सूखने का कारण बनता है? मुंह सूखने पर क्या पीना चाहिए, ताक‍ि तुरंत म‍िले राहत

मुंह सूखने पर क्या पीना चाहिए? आप जब सोकर उठते हैं तो आपको गला सूख जाता है या रात को भी कई बार आंख खुलती है तो प्‍यास लग रही होती है. दरअसल, मुंह सूखने का मतलब ये नहीं है क‍ि आपको प्‍यास लग रही है, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं.

गले का सूखना कैसे बंद करें?

Why Your Throat Feels Dry All The Time: ठंडा पानी पीने के बाद भी अगर आपको अक्सर गले में सूखापन महसूस होता है या रात के वक्त बार-बार पानी की जरूरत पड़ती है, तो यह सिर्फ मौसम की वजह से नहीं होता. बहुत से लोग इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लगातार गले में सूखापन रहना शरीर के डिहाइड्रेशन, लार कम बनने या किसी इंटरनल हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है. दिनभर बोलने वाले लोग, कम पानी पीने की आदत या ज्यादा कैफीन का सेवन करने वाले लोगों में यह समस्या आम है. कई बार हवा में नमी की कमी, धूल या प्रदूषण भी गले को सुखा देता है. अगर यह समस्या बार-बार होती है, तो इसके पीछे छिपे असली कारणों को समझना जरूरी है ताकि सही समय पर इलाज या सावधानी बरती जा सके.

बार-बार गले में सूखने का क्या कारण है (Frequent Throat Dryness Causes)

गले में बार-बार सूखापन महसूस होना एक सामान्य समस्या है, लेकिन इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं. सबसे आम कारण है पानी की कमी (Dehydration). जब शरीर में पानी कम होता है, तो लार (Saliva) का उत्पादन घट जाता है जिससे गला सूखने लगता है. इसके अलावा, लंबे समय तक एसी या हीटर वाले कमरे में रहना, ज्यादा कैफीन या अल्कोहल का सेवन करना भी गले को सुखा सकता है. कुछ लोगों में साइनस इंफेक्शन, एलर्जी या धूम्रपान की आदत भी इसकी वजह बनती है.

मेरा गला हमेशा क्यों सूखा रहता है (Why My Throat Always Feels Dry)

अगर आपका गला हमेशा सूखा रहता है, तो यह सिर्फ बाहरी कारण नहीं बल्कि इंटरनल हेल्थ इश्यूज़ की ओर भी इशारा कर सकता है. कई बार थायरॉयड, या ऑटोइम्यून डिजीज जैसे 'शोग्रेन सिंड्रोम' में शरीर लार बनाना बंद कर देता है. इससे मुंह और गले दोनों सूखने लगते हैं.रात में सोते समय मुंह से सांस लेना भी एक बड़ी वजह है. इससे गले की नमी कम हो जाती है और सुबह उठते ही सूखापन महसूस होता है.

बार-बार मुंह सूखने का कारण (Reasons for Frequent Dry Mouth)

मुंह का सूखना यानी ड्राई माउथ सिर्फ प्यास लगने का संकेत नहीं है. यह कई बार शरीर के अंदर हो रहे बदलावों का संकेत भी देता है.कई दवाइयां जैसे एंटीहिस्टामिन, ब्लड प्रेशर, या एंटीडिप्रेसेंट्स भी मुंह को सुखा सकती हैं.अगर आप धूम्रपान करते हैं या दिनभर बोलने का काम करते हैं, जैसे टीचर या स्पीकर, तो लगातार बात करने से भी लार कम बनने लगती है और मुंह सूखता है.

किस कमी से गला सूखता है (Which Deficiency Causes Throat Dryness)

गले का बार-बार सूखना सिर्फ हाइड्रेशन से नहीं, बल्कि कुछ विटामिन और मिनरल की कमी से भी जुड़ा होता है. विटामिन A की कमी से गले और म्यूकस मेम्ब्रेन सूखने लगती हैं.विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी से लार ग्रंथियों की एक्टिविटी घट जाती है.आयरन और जिंक की कमी से भी गले में जलन और सूखापन बना रह सकता है. इन कमियों को दूर करने के लिए अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, सूखे मेवे और पर्याप्त पानी जरूर शामिल करें.

मुंह सूखने पर क्या पीना चाहिए?

अगर आपको मुंह सूखा लगता है और पानी पीने से भी प्‍यास नहीं बुझती है तो इसके ल‍िए आपको पूरे द‍िन में एक या दो नारियल पानी पीना चाह‍िए. यह एक प्राकृतिक, इलेक्ट्रोलाइट-युक्त पेय है, जो मुंह के सूखने से राहत द‍िला सकता हैं. 

