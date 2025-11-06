भुना चना और भिगोया चना में से कौन सा ज्यादा हेल्दी है? 99% लोग करते हैं यह बड़ी गलती, तभी हो जाते हैं बीमार

Sardi me bhuna chana khaye ya bhuna chana : किसी के लिए भी हेल्दी रहना उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. इसलिए हेल्दी खाएं और हेल्दी रहें. इसके लिए जरूरी नहीं कि आप महंगी-महंगी चीजें ही खाएं. अगर आप किचन में थोड़ा गौर फरमाएं तो आपको हेल्दी रहने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी. दरअसल, हम बात कर रहे हैं काले चने (Black Gram) की, जो प्रोटीन, (Protein) आयरन, कैल्शियम, फोलेट और पोटैशियम (Pottasium) जैसे गुणों से भरपूर होता है, जो कि हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है. इसका सेवन सब्जी बनाकर और पानी में भिगोकर भी किया जाता है. अब सवाल है कि क्या सर्दी में भी भीगे हुए चने खा सकते हैं या नहीं? चलिए इस लेख में इसके बारे में बात करते हैं.

शरीर को फौलादी बनाता है चना (Chana Makes the Body Strong as Steel)

सबसे पहले तो आपको बता दें, चना शरीर में आयरन की कमी को दूर करता है. आयरन शरीर को मजबूत बनाने का काम करता है. आयरन हड्डियों के लिए वरदान होता है. यह पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है और साथ ही इम्यूनिटी बूस्ट करता है. इसके अलावा चना भूख को कंट्रोल में रखता है और यह वजन घटाने में भी बहुत कारगर साबित होता है. कोई भुने हुए तो कोई भीगे हुए चने खाता है, सर्दी में कौन सा चना फायदेमंद है, ये जान लेते हैं.

सर्दी में खाएं भीगे या भुने हुए चने? (Eat soaked or roasted chickpeas in winter)

पूरी रात पानी में काले चने भिगोकर रखना और फिर सुबह-सुबह खाली पेट उनका सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है. इससे हीमोग्लोबिन का लेवल सुधरता है और एनीमिया से छुटकारा मिलता है. एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर काले चने त्वचा को भी निखारने का काम करते हैं. इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है.

हां, सर्दियों में आप भीगे हुए चने खा सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि व्यक्ति को रोजाना 50 ग्राम चने का सेवन करना चाहिए. भीगे हुए चने में आप गुड़ मिलाकर भी खा सकते हैं, इससे आयरन की मात्रा ज्यादा मिलेगी. वहीं, भुने हुए चने भी सर्दी में बिना किसी टेंशन के खाए जा सकते हैं.

Photo Credit: iStock

ये लोग न खाएं काले चने (These people should not eat black gram)

अगर किसी को दस्त की समस्या है, तो वो ठीक होने तक काले चने खाने से बचें. क्योंकि दस्त के साथ-साथ गैस, पेट फूलना, मरोड़, मतली और पेट से जुड़ी कई समस्या हो सकती हैं.

भुना हुआ चना खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

भुने हुए चने फाइबर, वसा और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो द‍िल के ल‍िए बहुत अच्‍छा आहार माने गए हैं. इसका सेवन खराब वसा को कम करने के अलावा ब्लॉकेज को रोकने में बहुत मदद करता है. इसके अलावा, यह रक्तचाप को भी नियंत्रित करने और शरीर में सूजन को कम करने में कारगर माना गया है.