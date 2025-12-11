Which vitamin brings glow to the face: चेहरे पर नेचुरल ग्लो हर किसी की ख्वाहिश होती है लेकिन ग्लो सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स से नहीं आता, इसके लिए अंदर से न्यूट्रिशन जरूरी है. जब शरीर को सही विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, तब स्किन में वो हेल्दी ग्लो दिखने लगती है जिसे हम रियल ग्लो कहते हैं. रोज की डाइट में कुछ खास विटामिन शामिल करने से चेहरे की रंगत साफ होती है, दाने कम होते हैं और त्वचा नरम रहती है. यही वजह है कि आजकल स्किन एक्सपर्ट भी कहते हैं कि 'ग्लो खाने में है, लगाने में नहीं'. इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि चेहरे की चमक के लिए कौन सा विटामिन (क्या विटामिन बी12 त्वचा को चमकदार बनाता है?) जरूरी है, सुंदरता के लिए कौन से नुट्रिएंट्स सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं और क्या खाएं–क्या पिएं जिससे फेस हेल्दी और ग्लोइंग दिखे.

सुबह टहलने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? सुबह खाली पेट चलने से क्या होता है, एक घंटे तक पैदल चलने के क्या फायदे हैं

चेहरे की चमक के लिए जरूरी विटामिन (Essential Vitamins For Face Glow)

चेहरे की हेल्दी शाइन के लिए सबसे जरूरी तीन विटामिन हैं- विटामिन C, E और A.

विटामिन C स्किन को ब्राइट करता है और डलनेस हटाता है.

विटामिन E स्किन को मॉइस्चराइज कर एजिंग स्लो करता है.

विटामिन A (रेटिनॉल सोर्स) कोलेजन बढ़ाता है और स्किन को स्मूद बनाता है.

इन विटामिन्स की कमी होने पर स्किन बेजान दिखती है इसलिए इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है.

सुंदरता के लिए कौन सा विटामिन होता है (Which Vitamin Is Best For Beauty)

सिर्फ एक विटामिन नहीं, बल्कि विटामिन्स और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन आपका ब्यूटी साथी बनता है. बायोटिन और ओमेगा-3 फैटी एसिड भी स्किन ब्यूटी को अंदर से सपोर्ट करते हैं. बायोटिन स्किन को मजबूत बनाता है जबकि ओमेगा-3 फाइन लाइन्स को कम करता है और स्किन में सॉफ्टनेस लाता है. ये नुट्रिएंट्स हेयर, नेल और फेस...तीनों के लुक को बेहतर बनाते हैं.

फेस के ग्लो के लिए क्या खाएं (Foods To Eat For Face Glow)

ग्लोइंग स्किन के लिए रोज की थाली में ये चीजें जरूर शामिल करें.

साइट्रस फल: संतरा, नींबू, मौसंबी

ड्राई फ्रूट्स: बादाम, अखरोट

कलरफुल सब्जियां: गाजर, शकरकंद (विटामिन A सोर्स)

बीज: सूरजमुखी, चिया

ग्रीन सब्जियां: पालक, ब्रोकली

ये फूड्स स्किन को अंदर से रिपेयर करते हैं और चेहरे पर नैचुरल ग्लो लाते हैं.

4. क्या पीने से चेहरे पर चमक आती है (Drinks That Bring Face Glow)

कुछ ड्रिंक्स स्किन ग्लो को तुरंत बूस्ट करते हैं.

नींबू पानी: विटामिन C का आसान सोर्स

ग्रीन टी: शरीर को डिटॉक्स करके चेहरे को साफ दिखाती है

नारियल पानी: स्किन को हाइड्रेट कर नेचुरल ग्लो देता है

बीटरूट जूस: ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर फेस को पिंक ग्लो देता है

इनमें से किसी भी एक ड्रिंक को रोज रूटीन में शामिल करने से स्किन का टेक्सचर और शाइन दोनों बेहतर होते हैं.