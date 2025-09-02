इस एक चीज की कमी से पतले होने लगते हैं बाल, डॉक्टर ने बताया स्कैल्प दिखने से पहले आज से ही शुरू कर दें खाना

How to stop hair thinning: क्या आपके बाल भी अचानक बहुत अधिक झड़ने लगे हैं, बाल पतले हो रहे हैं या स्कैल्प नजर आने लगी है? अगर हां, तो बता दें कि इसके पीछे बॉडी में एक जरूरी मिनरल की कमी जिम्मेदार हो सकती है. इसे लेकर मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर ने इस खास मिनरल के बारे में बताया है. आइए जानते हैं कैसे इसकी कमी आपके बालों को प्रभावित करती है, साथ ही जानेंगे इस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है.

क्या कहते हैं डॉक्टर?

वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, शरीर में जिंक की कमी होने पर बाल अचानक पतले होने लगते हैं. जिंक हमारे शरीर का एक जरूरी मिनरल है, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और नए बाल उगने में मदद करता है. इसके अलावा जिंक बालों के ग्रोथ हॉर्मोन को कंट्रोल करता है. अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए, तो बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं.

डॉक्टर बर्ग कहते हैं कि करीब 30% लोगों में जिंक की कमी पाई जाती है. यह कमी लंबे समय तक बनी रहे तो सिर पर गंजापन दिखने लगता है.

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर बताते हैं, आज के समय में लोग प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें ज्यादा खाने लगे हैं. ज्यादा कार्ब्स खाने से जिंक शरीर में सही तरीके से अवशोषित नहीं हो पाता है, जिससे धीरे-धीरे इसकी कमी हो जाती है.

इसके लिए डॉक्टर सबसे पहले प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाने से परहेज करने की सलाह देते हैं. सफेद ब्रेड, मिठाई और पैकेज्ड स्नैक्स कम खाएं. इसके अलावा-

डाइट में जिंक से भरपूर चीजें शामिल करें. इसके लिए आप कद्दू के बीज, बादाम और काजू, अंडे, मछली और सीफूड, पालक, दालें और चने खा सकते हैं.

अगर बाल झड़ना बहुत ज्यादा है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर जिंक सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं.

डॉक्टर बताते हैं, जिंक सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी सेहत के लिए जरूरी है. अगर बाल झड़ना रोकना चाहते हैं, तो आज से ही अपने खाने में जिंक से भरपूर चीजें शामिल करें. सही डाइट और लाइफस्टाइल से बाल मजबूत और हेल्दी रह सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.