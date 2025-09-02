विज्ञापन

कोलेजन बढ़ा देगा 5 रुपये में बनने वाला ये एंटी-एजिंग फेस मास्क, डॉक्टर ने बताया उम्र से यंग दिखेंगे आप

Anti-ageing Mask: एटी-एजिंग के लिए आप अंडे से एक बेहद सस्ता और असरदार मास्क तैयार कर सकते हैं.

Skin Care: खूबसूरत और यंग दिखने वाली स्किन की चाहत हर किसी को होती है. इसके लिए लोग महंगी एंटी-एजिंग क्रीम्स, सीरम्स और ट्रीटमेंट्स पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. लेकिन कई बार इनसे मिलने वाला निखार बस कुछ घंटों तक ही रहता है. ऐसे में ज्यादातर लोग ऐसे नेचुरल उपाय की तलाश में होते हैं, जो न तो जेब पर ज्यादा भारी पड़े और जिसका असर भी लंबे समय तक बरकरार रहे. अगर आप भी अपनी त्वचा के लिए ऐसा कुछ चाहते हैं, तो ये आर्टकिल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ऐसे ही फेस मास्क के बारे में बताया है. 

हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए वीडियो में डॉक्टर जैदी बताते हैं, एटी-एजिंग के लिए आप अंडे से एक बेहद सस्ता और असरदार मास्क तैयार कर सकते हैं. अंडे को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. हालांकि, कम लोग जानते हैं कि ये आपकी त्वचा पर भी एटी-एजिंग असर दिखा सकता है. खासकर अंडे की सफेदी में मौजूद एल्बुमिन प्रोटीन स्किन को तुरंत टाइट करता है, फाइन लाइंस को स्मूथ बनाता है और पोर्स को छोटा दिखाने में मदद करता है. यही नहीं, यह कोलेजन प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देता है, जिससे स्किन जवान और स्मूद रहती है.

अगर आप इसमें अंडे की जर्दी भी मिला लें, तो इसके फायदे और बढ़ जाते हैं. जर्दी में विटामिन A, E, D और कोलिन होता है, जो स्किन को रिपेयर करता है, हाइड्रेट रखता है और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है.

वहीं, और बेहतर नतीजों के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर दही का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. डॉक्टर जैदी बताते हैं, दही में मौजूद लैक्टिक एसिड डेड स्किन हटाकर नई स्किन को बाहर लाता है, जिससे चेहरा और ज्यादा साफ और ग्लोइंग दिखता है. साथ ही दही के प्रोबायोटिक्स स्किन को अंदर से रिपेयर करते हैं.

मास्क बनाने और लगाने का तरीका
  • एक अंडा लें (सफेदी और जर्दी दोनों).
  • इसमें 1 चम्मच दही डालें.
  • अच्छी तरह फेंटकर स्मूथ पेस्ट बना लें.
  • तैयार पेस्ट को ब्रश की मदद से साफ चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें.
  • तय समय बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें.
इन बातों का रखें ध्यान 

डॉक्टर बताते हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो जर्दी की मात्रा कम रखें या सिर्फ सफेदी और दही का इस्तेमाल करें. ड्राई या नॉर्मल स्किन वालों के लिए तीनों चीजों का इस्तेमाल बेहतर है.

डॉ. जैदी के मुताबिक, अगर यह मास्क हफ्ते में दो बार लगाया जाए तो महंगी क्रीम्स से भी ज्यादा असरदार निखार मिल सकता है. यह नुस्खा पूरी तरह प्राकृतिक है, सस्ता है और इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

