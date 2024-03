कपड़े धोने के लिए पाउडर या लिक्विड कौन सा डिटर्जेंट होता है बेस्ट, अगर इस तरह से करेंगे इस्तेमाल तो चमक जाएंगे कपड़े

Better detergent powder or liquid : डिटर्जेंट और लिक्विड में कौन सा आपको कपड़ों के लिए इस्तेमाल (Liquid detergent or powder detergent) करना चाहिए.

खास बातें अकसर कपड़े धोने वाले सर्फ को लेकर होते हैं असमंजस में.

तो यहां जानिए कौन सा है बेहतर.

फिर देखिए कैसे चकाचक चमकते हैं आपके कपड़े.

Is washing powder better than liquid for the environment : कहते हैं अगर आप कपड़ों की लाइफ बढ़ाना चाहते है और लंबे समय तक कपड़ों को नए जैसा बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए उनकी ठीक तरीके से धुलाई (cloth washing tips) बहुत ज्यादा जरूरी है. कपड़ों को या तो हाथ से धोया जाता है या फिर वाशिंग मशीन में या कुछ कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग करवाई जाती है. इसके लिए कपड़े धोने (cleaning tips) के साबुन से लेकर डिटर्जेंट और लिक्विड सोप तक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कपड़ों को धोने के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है? आइए हम आपको बताते हैं डिटर्जेंट और लिक्विड में कौन सा आपको कपड़ों के लिए इस्तेमाल (Liquid detergent or powder detergent) करना चाहिए.