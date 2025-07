हेयर ग्रोथ के लिए नारियल तेल नहीं बल्कि इस ऑयल को बेस्ट बताते हैं डॉक्टर, आप भी जानिए किस Hair Oil से बढ़ेंगे बाल

Long Hair Oil: बालों की अनेक समस्याओं के लिए अलग-अलग घरेलू नुस्खों को आजमाकर देखा जाता है. खासकर महिलाएं अगर बाल बढ़ाना चाहती हैं तो कई तरह के तेलों का इस्तेमाल करती हैं. अक्सर घर में ही 2-3 तरह के तेल या अन्य सामग्रियां मिलाकर हेयर ग्रोथ ऑयल (Hair Growth Oil) बनाए जाते हैं. लेकिन, हर तरह का तेल बालों के लिए फायदेमंद ही साबित हो यह जरूरी नहीं है. स्कैल्प पर हर तेल का असर अलग हो सकता है. ऐसे में खुद से तरह-तरह के तेल इस्तेमाल करने के बजाय डॉक्टर के बताए तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है. डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. अंकुर सरीन और डॉ. जुश्या सरीन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि कौनसा तेल (HAir Oil) लगाने पर बालों की ग्रोथ होती है. इस तेल के इस्तेमाल से आपके बाल भी तेजी से बढ़ सकते हैं.

बाल बढ़ाने के लिए कौनसा तेल है बेस्ट | Which Oil Is Best For Hair Growth

डॉक्टर्स का कहना है कि बालों को बढ़ाने के लिए बेस्ट तेल है रोजमेरी ऑयल. रोजमेरी (Rosemary) एक हीलिंग हर्ब है जिसका इस्तेमाल खानपान के लिए, साफ-सफाई के लिए और सेहत व सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है. हेयर फॉल रोकने के लिए और बाल बढ़ाने के लिए रोजमेरी ऑयल (Rosemary Oil) बालों पर लगाया जा सकता है. रोजमेरी में एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी-इंफ्लेमेटपरी गुण होते हैं और यह एंटीमाइक्रोबियल गुणों से भरपूर है.

रोजमेरी ऑयल लगाने पर यह स्कैल्प की खुजली को कम करता है. रोजमेरी ऑयल को बालों पर अलग-अलग तरह से लगाया जा सकता है. इस तेल से बालों को एक नहीं बल्कि कई फायदे मिलते हैं. इसे हेयर मास्क में मिलाकर लगाया जा सकता है. रोजमेरी ऑयल के अलावा रोजमेरी के पत्तों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इन पत्तों से रोजमेरी वॉटर भी बना सकते हैं.

बाल बढ़ाने के लिए कैसे करें रोजमेरी का इस्तेमाल ( How To Use Rosemary For Hair Growth)

रोजमेरी ऑयल सीधा बालों पर नहीं लगाते हैं बल्कि इसे किसी और कैरियर ऑयल में मिलाकर फिर बालों पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसे बालों पर लगाकर आधा घंटा रखें और फिर धोकर हटा लें.

रोजमेरी का पानी (Rosemary Water) बनाना भी बेहद आसान होता है. रोजमेरी का पानी बनाने के लिए सूखी रोजमेरी के पत्ते लेकर पानी में डालें और उबाल लें. 15 मिनट तक रोजमेरी को पानी में उबालने के बाद इस पानी को ठंडा करके छान लें. इसके बाद इसे स्प्रे बोतल में डालकर बालों पर छिड़का जा सकता है. इसे एक से डेढ़ घंटा बालों में लगाकर रखने के बाद धोकर हटा सकते हैं.

रोजमेरी ऑयल या रोजमेरी वॉटर बालों पर लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें. पैच टेस्ट से पता चलेगा कि रोजमेरी से आपको किसी तरह की जलन या खुजली तो नहीं हो रही है. दूसरा, यह ध्यान रखें कि कंसिस्टेंसी से ही रोजमेरी का असर नजर आएगा. एक दिन लगाया और फिर कई-कई दिनों तक सुध ना लेने से काम नहीं चलता. रोजमेरी का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार किया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.