Collagen Boosting Foods: क्या आपकी स्किन डल पड़ गई है? क्या आप जोड़ों के दर्द, स्किन में झुर्रियां या सेल्यूलाइट जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं? ये संकेत इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं कि आपके शरीर में कोलेजन की कमी हो रही है. कोलेजन एक प्रोटीन (Best Sources Of Collagen Protein) है, जो हमारी स्किन, बालों और पूरे शरीर के लिए बेहद जरूरी है. हमारी स्किन का 70% हिस्सा कोलेजन से बनता है, जबकि बाकी 30% शरीर के अन्य हिस्सों में मौजूद होता है. यह स्किन को टाइट बनाए रखने के साथ ही हड्डियों और मांसपेशियों (How To Increase Collagen Naturally) को मजबूत करता है. जब शरीर में इसकी कमी होती है, तो स्किन ढीली पड़ने लगती है और झुर्रियां दिखने लगती हैं. उम्र बढ़ने के प्रभाव को कम करने के लिए कोलेजन सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स में से एक है. अगर शरीर में कोलेजन (Skin Health And Collagen) की मात्रा कम हो गई है, तो इसे खान-पान के जरिए आसानी से बढ़ाया जा सकता है. एम्स में डायटिशियन डॉ. परमजीत कौर कहती हैं कि कई सुपरफूड्स हैं जिनके सेवन से कोलेजन बढ़ाया जा सकता है.

विटामिन सी की मात्रा बढ़ाएं (Best Sources Of Vitamin C)



अपनी डाइट में ऐसे फल शामिल करें जो विटामिन सी से भरपूर हों, क्योंकि ये शरीर को कोलेजन बनाने में मदद करता है. ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है. चूंकि हमारा शरीर नेचुरली विटामिन सी का प्रोडक्शन नहीं करता, इसलिए इसे बाहरी सोर्स से लेना जरूरी होता है. विटामिन सी झुर्रियों को कम करने के साथ-साथ स्किन को पोषण देता है.

1. संतरा खाने से बढ़ता है कोलेजन: डॉ परमजीत कौर बताती हैं कि संतरा एक ऐसा फल है जो अन्य फलों की तुलना में कोलेजन बढ़ाने में मदद करता है. इसमें विटामिन सी होता है. आंवला की तरह संतरा भी विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है. आप कीवी खाकर भी कोलेजन बढ़ा सकते हैं.

2. मशरूम: मशरूम कॉपर का एक बेहतरीन सोर्स है, जो कोलेजन बढ़ाता है. ये स्किन की झुर्रियों और फाइन लाइन्स को कम करने में मदद करता है, जिससे स्किन अधिक जवां और हेल्दी बनी रहती है.

3. अनानास: अनानास विटामिन सी से भरपूर होता है. इसका सेवन सेल्स और टिश्यू की रिपेयर में मदद करता है, जिससे स्किन स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है.

4. कोको: कोको कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो स्किन को नुकसान से बचाने और उसकी रिपेयर में हेल्पफुल होता है. इसके रेगुलर यूज से समय से पहले आने वाले बुढ़ापे के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है.

5. काजू: ये जिंक, कॉपर से जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है. जिससे काजू स्किन को हेल्दी रखने और शरीर की कोलेजन बढ़ाने की क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है.

एनिमल बेस्ड डाइट (Animal Based Diet For Collagen)

एनिमल ऑर्गन, मछली और अंडे में कोलेजन टाइप-1 पाया जाता है.

चिकन, पोर्क और हड्डियों में मौजूद कनेक्टिव टिश्यू और मिनरल्स नेचुरल तरीके से कोलेजन को बढ़ाने में मदद करते हैं.

मछली की हड्डियों, स्किन और स्केल्स में भी भरपूर कोलेजन होता है. अंडे के सफेद भाग में प्रोलिन एमिनो एसिड मौजूद होता है, जो कोलेजन को बढ़ाता है.

ल्यूटिन कैरोटीनॉयड वाले डाइट (Diet Rich In Lutein Carotenoids)

ब्रोकली में जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी और ल्यूटिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.

एक कप ब्रोकली का सेवन करने से शरीर को पूरे दिन की जरूरी विटामिन सी की मात्रा मिल जाती है.

अगर बरसात के मौसम में ब्रोकली न मिले तो अपनी डाइट में कॉर्न, पार्सले को शामिल करें, क्योंकि ये भी कोलेजन बढ़ाने में मदद करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.