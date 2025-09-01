हर वक्त पसीने से तर-तर रहते हैं कपड़े? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया पानी में मिलाकर पी लें ये एक चीज, नहीं आएगा ज्यादा पसीना

Anti-Sweat Infused Water: पसीना आना नेचुरल बॉडी प्रोसेस है. हालांकि, कई लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें हर वक्त जरूरत से ज्यादा पसीना आता है. इससे वे खुद को फ्रैश फील नहीं कर पाते हैं, साथ ही ये कई बार शर्मिंदगी का कारण भी बन जाता है. अब, अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. यहां हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं, जो नेचुरली पसीने की समस्या को कम कर सकता है. ये खास तरीका हाल ही में फेमस आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

एलोवेरा में मिलाकर लगा लें ये 3 चीजें, Acharya Balkrishna ने बताया जड़ से काला हो जाएगा एक-एक सफेद बाल

क्या है ये खास तरीका?

श्वेता शाह बताती हैं, अगर आप हर वक्त पसीना आने से परेशान रहते हैं, तो एक इंफ्यूज्ड वॉटर बनाकर पी सकते हैं. यह पानी शरीर को ठंडा रखता है और ज्यादा पसीने की समस्या को कम करता है.

इस पानी को बनाने के लिए आपको अनंतमूल की जरूरत होगी. अनंतमूल एक जड़ी-बूटी है. आयुर्वेद में इसे शरीर को ठंडा रखने और पित्त कम करने के लिए जाना जाता है.

1–2 टुकड़े अनंतमूल की जड़ लें.

इसे अच्छे से धो लें.

धोने के बाद इसे 1 लीटर पानी में डाल दें और 2 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें.

2 घंटे बाद आप इसे दिनभर में कप-कप करके पी सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, अनंतमूल शरीर को अंदर से ठंडक देती है. इससे ज्यादा पसीना आना कम हो जाता है. इसके अलावा ये शरीर को डिटॉक्स करती है यानी अंदर की गंदगी साफ करती है और इसका हल्का मिट्टी जैसा स्वाद ताजगी देता है. ऐसे में आप भी इस नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

