एलोवेरा में मिलाकर लगा लें ये 3 चीजें, Acharya Balkrishna ने बताया जड़ से काला हो जाएगा एक-एक सफेद बाल

Acharya Balkrishna Remedy for White Hair: आजकल कम उम्र में ही बाल सफेद होने की समस्या आम हो गई है. इन सफेद बालों को छिपाने के लिए लोग केमिकल वाली डाई का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं. इससे समय के साथ उनके बाल और खराब होने लगते हैं. ऐसे में बिना किसी साइड इफैक्ट के बालों को काला करने के लिए आप कुछ नेचुरल तरीके आजमा सकते है. आयुर्वेद के विशेषज्ञ और पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने हाल ही में एक ऐसा तरीका बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

कैसे पाएं सफेद बालों से छुटकारा?

आचार्य बालकृष्ण ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, घृतकुमारी यानी एलोवेरा का नियमित सेवन आपकी सेहत के साथ-साथ बालों को भी फायदा पहुंचा सकता है. योग गुरु कहते हैं, आप सुबह खाली पेट 10 ग्राम से शुरू करके 100 ग्राम तक एलोवेरा गूदा खा सकते हैं. यह पचने में हल्का है और शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता. एलोवेरा का सेवन करने से बाल मजबूत होते हैं, उनका टूटना कम होता है और समय से पहले सफेद होना भी रुक सकता है. इसके अलावा आप एलोवेरा में कुछ खास चीजें मिलाकर इसे बालों पर सीधा लगा भी सकते हैं.

सफेद बालों को काला करने के लिए आपको एलोवेरा के साथ

भृंगराज पाउडर

दही और

मुल्तानी मिट्टी की जरूरत होगी.

इन सभी चीजों को मिलाकर एक पतला पेस्ट तैयार कर लें.

इसे बालों की जड़ों तक अच्छे से लगाएं.

30–40 मिनट बाद बाल धो लें.

योग गुरु बताते हैं, यह पैक बालों को पोषण देगा, उन्हें मुलायम बनाएगा और सफेद बालों को धीरे-धीरे काला करने में मदद करेगा.

आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि प्राकृतिक जड़ी-बूटियां शरीर को अंदर से मजबूत करती हैं और उनके फायदे लंबे समय तक रहते हैं. एलोवेरा का नियमित सेवन न केवल बालों बल्कि त्वचा और पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा है. ऐसे में आप इसका नियमित सेवन कर सकते हैं, साथ ही इससे पेस्ट बनाकर बालों पर लगा भी सकते हैं. इससे आपको बिना किसी साइड इफैक्ट के जल्द ही कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.