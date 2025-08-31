विज्ञापन

किस सूखे मेवे में होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन? खाकर हड्डियां हो जाएंगी मजबूत, नहीं झड़ेंगे बाल

Protein Rich Dry Fruits: ऐसे कई ड्राई फ्रूट्स हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. लेकिन, क्या आपको पता है किस सूखे मेवे में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? अगर नहीं, तो यहां जान लीजिए. 

Protein Rich Nuts: जानिए किस ड्राई फ्रूट से शरीर को सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है.

Protein Deficency: हेल्दी डाइट में तरह-तरह के सूखे मेवों को खानपान का हिस्सा बनाने के लिए कहा जाता है. सूखे मेवे एक नहीं बल्कि कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और सेहत को दुरुस्त रखते हैं. शरीर के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक प्रोटीन सूखे मेवों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है और इसीलिए सूखे मेवों को खानपान का हिस्सा बनाने के लिए कहा जाता है. प्रोटीन हड्डियों को मजबूत करने से लेकर स्किन और बालों की सेहत को दुरुस्त रखने तक में फायदेमंद होता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं किस सूखे मेवे में सबसे ज्यादा प्रोटीन (Protein) होता है? यहां जानिए कौनसा सूखे मेवा प्रोटीन से भरपूर (Protein Rich Dry Fruit) है और किन अलग-अलग सूखे मेवों से शरीर को प्रोटीन की अच्छीखासी मात्रा मिल सकती है. 

किस सूखे मेवे में होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन | Which Dry Fruits Has Most Protein 

एक कप बादाम (Almond) से शरीर को लगभग 21 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है. बादाम प्रोटीन से भरपूर होते हैं. इनमें प्रोटीन के साथ ही, मोनोसैचुरेटेड फैट्स, विटामिन ई, फाइबर और बायोटीन भी होता है. इसके अलावा बादाम में फायदेमंद खनिज जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम भी होता है. इसमें कॉपर की भी थोड़ी मात्रा होती है और यह रिबोफ्लेविन का भी अच्छा स्त्रोत है. 

किन-किन सूखे मेवों में होता है प्रोटीन 
  • अखरोट (Walnut) भी प्रोटीन का अच्छा स्त्रोत है. एक कप अखरोट से 15 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है. अखरोट में प्रोटीन के अलावा फायदेमंद फैटी एसिड्स भी होते हैं. यह दिल की सेहत के लिए अच्छा है और गट हेल्थ को दुरुस्त रखने में भी मददगार होता है. 
  • अमीनो एसिड्स, प्रोटीन और खनिजों से भरपूर पिस्ता शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है. 30 ग्राम पिस्ता से शरीर को 6 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है. इसीलिए प्रोटीन के बेस्ट स्त्रोतों में पिस्ता को शामिल किया जाता है. 
  • छुआरे भी प्रोटीन के भरपूर स्त्रोत होते हैं. सिर्फ 5 छुआरे खाने पर ही आपको 2 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा. पाचन की दिक्कतों को दूर रखने के लिए भी छुआरे खाए जा सकते हैं. इसमें मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन बी-6, पौटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स और सेलेनियम की भी अच्छी मात्रा होती है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

