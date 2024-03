Holi festival 2024 : दिल्ली में इन जगहों पर खेली जाती है बेस्ट होली, जरूर जाएं दोस्तों के साथ

खुले आसमान के नीचे, डीजे की ताल पर रंगों के साथ खेलने का मजा अलग ही होता है.

Best Holi in Delhi-NCR : होली आने में बस कुछ दिन ही बाकी है. इस बार होली 25 मार्च को मनाई जाएगी. बाजार होली के रंगों और पिचकारी से सज गए हैं. वहीं, मिठाई की दुकानों पर गुजिया और पापड़ मिलने शुरू हो गए हैं. ऐसे में जो लोग ऑफिस से छुट्टी न मिलने पर घर नहीं जा पा रहे हैं वो दिल्ली में ही होली सेलिब्रेट कर सकते हैं. इस आर्टिकल में हम दिल्ली की उन जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर एनसीआर की बेस्ट होली (Best Holi in NCR) खेली जाती है.