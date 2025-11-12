Dinner ke baad kab sona chaiye: अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. आमतौर पर एक व्यक्ति को 7 से 8 घंटे नींद लेने की सलाह दी जाती है. अगर नींद पूरी न हो तो कई सारी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं. इसका बुरा प्रभाव हमारे शरीर के साथ-साथ दिमाग पर भी पड़ता है. आमतौर पर अच्छी तरह से न सोने के कारण थकान, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. कई बार हम सोने से पहले ऐसी कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारी नींद पूरी नहीं होती और फिर अगला दिन आलस्य के साथ बीतता है. इसी के चलते प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि सोने से पहले कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए.

1. रात में खाना खाने के कितनी देर बाद सोएं?

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि रात को खाना खाने के तुरंत बाद बेड बिल्कुल भी नहीं पकड़ना चाहिए. अगर आप डिनर करने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो एसिडिटी, गैस जैसी समस्या हो सकती है. ऐसे में डिनर और सोने के बीच कम से कम 30 से 40 मिनट का अंतर होना चाहिए. इससे नींद भी अच्छी आती है और कब्ज की समस्या में भी राहत मिल सकती है.

सोने से पहले मोबाइल स्क्रॉल करने से भी बचना चाहिए. दरअसल, स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट से नींद जल्दी नहीं आती और आंखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है. डॉक्टर बताते हैं कि सोने से 30 मिनट पहले फोन साइड में रख देना चाहिए.

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि जब पेट फुल होता है तो बॉडी डायजेशन में लग जाती है जिससे स्लीप डिस्टर्ब होती है. इसके बाद हमें अगले दिन पेट में भारीपन महसूस होता है. ऐसे में रात को डिनर एक दम संतुलित करना चाहिए.

डॉक्टर बताते हैं कि देर रात डिनर करने से वजन बढ़ता है और स्लीप साइकिल भी खराब होती है. ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 8 बजे तक डिनर कर लें.

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकतर लोग तनाव, चिंता या फिर अगले दिन के काम की टेंशन को लेकर सोते हैं. डॉक्टर जैदी बताते हैं कि इससे नींद की क्वालिटी पर बुरा प्रभाव पड़ता है. ऐसे में सोने से पहले नकारात्मक विचारों की जगह पॉजिटिव चीजों पर फोकस करें. इससे आप अगले दिन सुबह उठकर सकारात्मक महसूस करेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.