बच्चे को अंडा और चिकन खिलाना कब शुरू करें? डॉक्टर रवि मलिक ने बताई सही उम्र

Parenting Tips: जब बच्चा छह महीने का हो जाता है, तो मां-बाप के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब उसे क्या-क्या खिलाया जा सकता है? क्या अंडा देना ठीक रहेगा? क्या चिकन से कोई नुकसान तो नहीं होगा? इसे लेकर मशहूर पीडियाट्रिशियन रवि मलिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने साफ किया है कि किस उम्र से बच्चों को अंडा और चिकन खिलाया जा सकता है और इन्हें खिलाने का सही तरीका क्या है. आइए जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट-
बच्चे को चिकन और अंडा देना कब शुरू करें?
डॉक्टर रवि मलिक के अनुसार, छह महीने तक बच्चे को केवल मां का दूध ही देना चाहिए. छह महीने के बाद, जब बच्चे की पाचन क्षमता थोड़ी मजबूत हो जाती है, तब ठोस चीजें देना शुरू की जाती हैं. 6 महीने बाद आप चिकन और अंडा भी खिला सकते हैं. लेकिन इन्हें खिलाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है.कैसे खिलाएं अंडा?
डॉक्टर मलिक कहते हैं कि बच्चे को अंडे का सफेद (Egg White) और पीला (Egg Yolk) दोनों हिस्सा दिया जा सकता है, लेकिन एक जरूरी बात हमेशा याद रखें कि कच्चा अंडा कभी न दें. कच्चे अंडे में बैक्टीरिया होने का खतरा रहता है, जिससे बच्चे को इंफेक्शन हो सकता है. अंडे को अच्छी तरह उबालकर, ऑमलेट बनाकर या स्क्रैम्बल्ड एग के रूप में खिलाना सबसे सुरक्षित तरीका है.
पहले दिन बहुत छोटी मात्रा में (जैसे आधा चम्मच उबला अंडा) दें और ध्यान से देखें कि बच्चे को एलर्जी, दाने या उल्टी जैसी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं हो रही है. अगर सब ठीक रहे, तो धीरे-धीरे मात्रा बढ़ाई जा सकती है.
चिकन को लेकर डॉक्टर कहते हैं, बच्चे को चिकन की शुरुआत चिकन सूप से करनी चाहिए. यह हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला होता है. सूप को हमेशा पूरी तरह पका हुआ और मुलायम बनाएं ताकि बच्चे को निगलने या पचाने में परेशानी न हो. बेहतर होगा कि उसे छानकर दें. धीरे-धीरे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो बारीक कटा हुआ उबला चिकन भी दिया जा सकता है.क्यों जरूरी हैं अंडा और चिकन?
अंडे और चिकन में प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन बी12 भरपूर मात्रा में होते हैं. ये पोषक तत्व बच्चे के दिमाग के विकास, मांसपेशियों की मजबूती और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं. ऐसे में आप 6 महीने बाद इन्हें अपने बच्चे की डाइट में शामिल कर सकते हैं.
