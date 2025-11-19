विज्ञापन

बच्चे का पहला मुंडन कब करवाना चाहिए? माता-पिता जरूर जान लें बच्चे के मुंडन का सही समय, डॉक्टर से जानिए

Baby Mundan: बच्चों के डॉक्टर हर्षल महाले के मुताबिक, बच्चे का मुंडन दो साल के बाद करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का मुंडन गलत समय पर करवाने से उनके दिमाग में चोट पहुंच सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
बच्चे का पहला मुंडन कब करवाना चाहिए? माता-पिता जरूर जान लें बच्चे के मुंडन का सही समय, डॉक्टर से जानिए
बालक के सिर का पहला मुंडन कब होता है?
File Photo

Bachche Ka Mundan Kab Karna Chahiye: हिंदू धर्म हर व्यक्ति को 16 संस्कार दिए जाते हैं और इसके लिए एक विधि की जाती है. बच्चे का मुंडन भी इन्हीं 16 संस्कारों में से एक है. मुंडन कई धार्मिक और वैज्ञानिक कारणों से किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह पिछले जन्म के कर्मों से मुक्ति दिलाता है और बच्चे को दीर्घायु व बुद्धि प्रदान करता है. वहीं, वैज्ञानिकों के अनुसार जन्म के समय सिर पर मौजूद कीटाणुओं और जीवाणुओं को हटाने, शरीर के तापमान को कंट्रोल करने और सिर की त्वचा के विकास में मदद करने के लिए किया जाता है. हालांकि, अक्सर माता-पिता से सामने ये सवाल खड़ा रहता है कि किस उम्र में बच्चे का मुंडन करवाना चाहिए. बच्चे का पहला मुंडन किस उम्र में किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें:- बच्चे को बुखार होने पर क्या खिलाएं-क्या नहीं, कैसे पता चलेगा कि बच्चे को बुखार वायरल है या बैक्टीरियल? डॉक्टर से जानिए

बच्चों के डॉक्टर हर्षल महाले ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चे का मुंडन कब करवाना चाहिए और बच्चे का मुंडन कराते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए.

बच्चे का पहला मुंडन कब करवाना चाहिए?

बच्चों के डॉक्टर हर्षल महाले के मुताबिक, बच्चे का मुंडन दो साल के बाद करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का मुंडन गलत समय पर करवाने से उनके दिमाग में चोट पहुंच सकती है. बच्चे के सिर के बीच में एक बहुत ही नरम जगह होती है, जहां धड़कन जैसी पल्स भी महसूस की जा सकती है. डॉक्टर हर्षल महाले ने बताया कि बच्चे के सिर के बीच में एक ब्रेन का नेचुरल सेप्टीकेट होता है. इसके नीचे ही एक पतली से परत होती है, जो सीधा ब्रेन को कवर करती है. इसलिए यह जगह बहुत ही ज्यादा सेंसेटिव होती है. नेचर ने इस स्पेस को इसलिए खुला छोड़ा है, क्योंकि ब्रेन पहले दो सालों में आराम से ग्रो करता है. अगर, मुंडन करवाते समय इस जगह कट लग जाए तो इंफेक्शन और ब्रेन डैमेज का रिस्क भी बढ़ा देता है. इसलिए हमेशा 2 साल के बाद ही मुंडन करवाना चाहिए.

बच्चे का मुंडन कराते समय इन बातों का रखें ध्यान

मुंडन करवाने से पहले बच्चे का सिर अच्छे से धो लें. मुंडन करवाने के लिए एक्सपीरियंस नाई को चुनें. मुंडन करवाने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह भी ली जा सकती है. नाई जिस रेजर या कंघी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो स्टेरेलाइज होनी चाहिए. इससे इंफेक्शन की संभावना कम होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mundan, Mundan Age, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com