अगर मैं रोज संतरा खाऊं तो क्या होगा? संतरे से कौन सा रोग ठीक होता है, एक्सपर्ट से जानिए

Orange Benefits: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खराब खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो रही है. ऐसे में सबसे जरूरी है कि अपने खानपान का खास ध्यान रखा जाए. इसके अलावा फलों का सेवन करना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नियमित रूप से फलों का सेवन करने पर शरीर को जरूरी विटामिन और कई पोषक तत्व मिलते हैं. जिससे सेहत अच्छी रहती है और बीमारियों से भी बचाव होता है. फलों की बात हो और संतरे की गिनते न हो. संतरा एक ऐसा फल है, जो विटामिन C से भरपूर होता है. इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और सर्दी-खांसी, वायरल या इंफेक्शन से बचाव होता है.

इंस्टाग्राम पर सेहत की कुंजी पेज पर डॉ. विनोद शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने संतरा खाने के फायदे बताए हैं. डॉ. विनोद शर्मा के मुताबिक, संतरा खाना सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है. नियमित रूप से इसे खाने से कई बीमारियों से भी बचाव होता है और ये त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है.

रोजाना संतरा खाने के फायदे

सर्दियों के मौसम में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है, क्योंकि सर्दी में आमतौर पर कम पानी पिया जाता है. ऐसे में संतरे का सेवन बहुत फायदेमंद हो सकता है. संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और इसमें 70 प्रतिशत तक पानी होता है, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी और डिहाइड्रेशन की समस्या भी नहीं होगी.

संतरा खाने से त्वचा पर नेचुरल ग्लो आता है और झुर्रियां देर से पड़ती हैं. संतरे में भरपूर मात्रा में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्किन को अंदर से हेल्दी बनाते हैं और फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं.

संतरे का नियमित रूप से सेवन करने पर पाचन तंत्र अच्छा होता है, क्योंकि संतरे में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो हमारे पाचन तंत्र को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है.

संतरे में भरपूर मात्रा में पोटैशियम होता है, जो हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद करता है. रोजाना संतरे का सेवन करने से हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है और ब्लड प्रेशर की शिकायत भी नहीं होगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.