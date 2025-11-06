Onion Therapy: सोने से पहले पैरों पर प्याज के टुकड़े रखने से क्या होता है? डायटीशियन से जानिए

Onion Therapy: प्याज न सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करती है, बल्कि प्याज सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है. आपने कई लोगों को देखा होगा कि वह रात में सोने से पहले प्याज के टुकड़े पैरों के नीचे रखकर सोते हैं. हालांकि, कई लोग उन्हें बेवकूफ समझते हैं. इसके अलावा बचपन में आपने सुना होगा कि प्याज के टुकड़ों को बगल में रखने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, लेकिन प्याज के टुकड़ों को पैरों के नीचे रखकर सोना फायदेमंद माना जाता है. इस प्रक्रिया को ओनियन थेरेपी भी कहा जाता है.

डायटीशियन श्रेया गोयल ने बताया कि प्याज के टुकड़ों के पैर के नीचे रखकर सोने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं और इस तरह लगाने और मोजे से ढकने पर प्याज एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है. चलिए आपको बताते प्याज को पैर के नीचे रखने के फायदे क्या हैं.

डिटॉक्सीफाई

सोने से पहले पैरों पर प्याज का टुकड़ा रखकर मोजे पहनना एक पारंपरिक उपाय है, यह रक्त को शुद्ध कर सकता है, शरीर को डिटॉक्स कर सकता है और सर्दी-जुकाम जैसे संक्रमणों से बचाव कर सकता है. यह एक घरेलू नुस्खा है. इसका उपयोग करने के लिए रात में मोजे के अंदर प्याज का एक टुकड़ा रखें और सो जाएं.

पैरों के नीचे प्याज के टुकड़े रखकर सोने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है. प्याज में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे सकते हैं.

सोने से पहले पैरों पर प्याज रखना एक लोक उपचार है, जो सर्दी और फ्लू में राहत देने का दावा करता है. इसमें एक प्याज को काटकर पैरों के तलवों पर मोजे पहनकर रात भर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि प्याज में प्राकृतिक शीतलन प्रभाव होता है और इसमें कुछ यौगिक होते हैं.

सोने से पहले पैरों के नीचे प्याज के टुकड़े रखना त्वचा के लिए फायदेमंद है. जिससे त्वचा मुलायम और हाइड्रेटेड रहती है. यह नमी प्रदान करती है और रूखेपन से बचाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.