New Year 2026 Trends : ज्यादा रंग, डिजाइन और स्टाइल! साल 2026 में ये रहेगा ट्रेंड, फिर न्यू ईयर पार्टी में चमक जाएंगी आप

New Year 2026 Trend: साल की आखिरी महीना चल रहा है और कुछ ही दिनों में हम नए साल का स्वागत करेंगे. दिसंबर की खास बात ये है कि सभी लोग इस समय अपने आगे वाले साल की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. अधिकतर लोग 'नए साल में कौन-कौन सी घटनाएं होंगी', 'कौन से लक्ष्य पूरे करने हैं' और 'कौन से नए ट्रेंड्स आएंगे' इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. इसी के चलते पिंट्रेस्ट प्रिडिक्ट्स ट्रेंड रिपोर्ट 2026 (Pinterest Predicts Trend Report 2026) भी आ गई है जिसमें यह पता चलता है कि आने वाले साल में क्या-क्या नई चीजें ट्रेंड में रह सकती हैं. बता दें कि पिंट्रेस्ट मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स टूल्स का इस्तेमाल करके इन आंकड़ों को जारी करता है.

1. ज्यादा रंग, ज्यादा डिजाइन और ज्यादा स्टाइल (Maximalism)

ट्रेंड्स में एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन पाई गई है वो है मैक्सिमलिज्म (maximalism) यानी ज्यादा रंग, ज्यादा डिजाइन और ज्यादा स्टाइल. अब न्यूट्रल और ऑल-बेज लुक्स का दौर पीछे छूटता रहा है. मिलेनियल्स और जेन Z (Gen-Z) लोग इंटीरियर डिजाइन, कपड़ों, एक्सेसरीज, ब्यूटी में ज्यादा रंगीन और बोल्ड चीजें अपना रहे हैं. ऐसे में नए साल की शुरुआत से पहले इस ट्रेंड के हिसाब से शॉपिंग करें, ताकि न्यू ईयर पार्टी में आप सबसे अलग और स्टाइलिश दिखें.

मैक्सिमलिस्ट स्टाइल की वापसी के साथ-साथ गोल्ड और उससे जुड़े ज्वेलरी ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहे हैं. इसके अलावा मिलेनियल्स और जेन Z न सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी और एक्सेसरीज खरीदने पर ध्यान देंगे, बल्कि उन्हें साफ रखने और उनकी देखभाल करने में भी निवेश करेंगे.

मिलेनियल्स और जेन Z अब भी फ्रेगरेंस यानी खुशबू की ओर आकर्षित हैं, लेकिन खास बात यह है कि वे अलग-अलग परफ्यूम को मिलाकर अपनी खुद की कलेक्शन बनाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. बीते साल की बात करें तो 'niche perfume collection', 'signature scent', 'perfume layering combinations' और 'scent layering' जैसे सर्च में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली. ऐसे में अगर आप भी आने वाले साल में ट्रेंड के साथ बने रहना चाहते हैं तो खुद का परफ्यूम या फ्रेगरेंस कलेक्शन बनाएं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.