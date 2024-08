नारियल तेल में इन चीजों को मिक्स करके लगाने से बाल की लंबाई और मजबूती हो सकती है दोगुनी

Nariyal tel ke fayade : नारियल का तेल (coconut oil benefits) एक वसायुक्त तेल है, जो कच्चे या सूखे नारियल से बनाया जाता है. इस तेल का इस्तेमाल खाना पकाने से लेकर सुंदरता निखारने तक में किया जाता है. कुछ लोग अपने बालों और स्कैल्प पर नारियल का तेल लगाते हैं क्योंकि उनका मानना ​​है कि यह बालों को तेजी से बढ़ने में मदद करता है. ऐसे में हम यहां पर आपको नारियल तेल में 3 ऐसी चीजों को मिलाकर लगाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके हेयर हेल्थ के लिए औषधि का काम करेगा.

Weight loss tips: बिना जिम, योगा क्लास गए और डाइट के इन स्मार्ट तरीकों से घटाइए अपना वजन

नारियल तेल में क्या मिलाकर लगाएं | What to mix with coconut oil?

अगर आपको अपनी हेयर हेल्थ (how to improve hair health) को अच्छा बनाए रखना है, तो फिर आप नारियल तेल में नीम की पत्ती मिलाकर बालों की मालिश करिए. इससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी और बालों को मजबूती मिलेगी. इसको 2 घंटे तक लगाकर रखिए फिर वॉश कर लीजिए.

आप नारियल तेल में दालचीनी पाउडर (dal cheni powder) मिलाकर बालों में लगाते हैं तो फिर आपके बालों को कई फायदे मिलेगा. इससे रूसी की भी समस्या दूर होगी. यह बालों का झड़ना कम करेगा.

अगर आप नारियल तेल में विटामिन ई तेल (how to apply coconut oil in hair) मिलाकर लगाती हैं, तो यह भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होगा. इससे दोमुंहे (split ends) बालों से आपको छुटकारा मिल सकता है.

इसके अलावा आप नारियल तेल में आंवला (Coconut oil and amla) भी मिलाकर लगा सकती हैं, यह आपके बालों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.