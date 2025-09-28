रात में ऐसा क्या खाएं कि सुबह पेट साफ हो जाए?

Remedies for Constipation: अक्सर लोग सुबह पेट साफ न होने की समस्या से परेशान रहते हैं. कब्ज की वजह से शरीर भारी लगता है, साथ ही पेट में दर्द, गैस और ऐंठन का एहसास भी परेशान कर देता है. इसके चलते फिर व्यक्ति किसी भी काम पर ठीक तरह से फोकस नहीं कर पाता है. हालांकि, एक राहत की बात यह है कि रात को सोने से पहले कुछ आसान और घरेलू नुस्खे अपनाए जाएं, तो सुबह पेट आसानी से साफ हो सकता है. मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट किरण कुकरेजा ने 3 ऐसे ही नुस्खे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

क्या कहती हैं न्यूट्रिशनिस्ट?

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में किरण कुकरेजा बताती हैं, रात को सोने से पहले कुछ खास चीजों का सेवन सुबह मल त्याग को बढ़ावा दे सकता है.

न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, त्रिफला कब्ज से निजात पाने का एक पुराना आयुर्वेदिक नुस्खा है. त्रिफला आंवला, हरड़ और बहेड़ा से मिलकर बनता है. इसमें शरीर को डिटॉक्स करने और पाचन को बेहतर बनाने की क्षमता होती है. रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ एक चम्मच त्रिफला पाउडर लें. यह आंतों की गति को बढ़ाता है, जिससे सुबह पेट आसानी से साफ हो जाता है. अगर आपको 2-3 दिन से कब्ज है, तो यह उपाय बहुत मदद करेगा.

अरंडी का तेल भी कब्ज दूर करने का असरदार तरीका है. इसमें मौजूद रिकिनोलिक एसिड आंतों को उत्तेजित करता है और स्टूल को नरम बनाता है. सोने से लगभग 30 मिनट पहले, आधा कप गुनगुना दूध या गुनगुने पानी में एक चम्मच अरंडी का तेल मिलाकर पी लें. सुबह उठकर आपको तुरंत असर महसूस होगा. हालांकि, इसे रोजाना नहीं लेना चाहिए. यह सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें.

इन सब से अलग न्यूट्रिशनिस्ट कब्ज होने पर इसबगोल का सेवन करने की सलाह देती हैं. इसबगोल में भरपूर मात्रा में घुलनशील फाइबर होता है. फाइबर स्टूल को नरम और भारी बनाता है. इससे मल त्याग को बढ़ावा मिलता है और आंतों की सफाई आसानी से होती है. सोने से पहले एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच इसबगोल मिलाकर पीने से सुबह पेट साफ करने में मदद मिल सकती है.

ऐसे में अगर सुबह देर तक टॉयलेट में बैठे रहने के बाद भी आपका पेट साफ नहीं हो पाता है, तो आप ये नुस्खे आजमाकर देख सकते हैं. रात को सोने से पहले त्रिफला पाउडर, अरंडी का तेल या इसबगोल को सही तरीके से लेने पर सुबह पेट साफ न होने की समस्या से राहत मिल सकती है. लेकिन अगर कब्ज लंबे समय तक बना रहे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.