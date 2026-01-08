विज्ञापन

कॉन्सर्ट्स से लेकर बुक फेयर तक... ये हैं दिल्ली में होने वाले 6 इवेंट्स की लिस्ट, तारीख जानकर अभी से कर लें जाने की प्लानिंग

Delhi Events Calendar 2026: आज हम आपको दिल्ली में जनवरी के दौरान होने वाले 6 बेहतरीन इवेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं. इनकी तारीखें जानकर आप अभी से अपने दोस्तों या परिवार के साथ घूमने‑फिरने और एन्जॉय करने की प्लानिंग शुरू कर सकते हैं.

दिल्ली में होने वाले 6 इवेंट्स
January events in Delhi 2026: अगर आप भी बोरियत भरी जिंदगी से निकलकर दिल्ली में एन्जॉय करने का सोच रहे हैं तो जनवरी का महीना आपके लिए सबसे बेस्ट है. दरअसल, इस महीने में देश की राजधानी में ऐसे कुछ इवेंट्स होने जा रहे हैं जो आपकी शामों को खास और यादगार बना देंगे. म्यूजिक कॉन्सर्ट्स की धुनों से लेकर बुक फेयर तक, इस महीने हर उम्र और हर पसंद के लोगों के लिए कुछ न कुछ जरूर है. इसी कड़ी में आज हम आपको दिल्ली में जनवरी के दौरान होने वाले 6 बेहतरीन इवेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं.  इनकी तारीखें जानकर आप अभी से अपने दोस्तों या परिवार के साथ घूमने‑फिरने और एन्जॉय करने की प्लानिंग शुरू कर सकते हैं. आइए जानते हैं...

1. दस्तकारी हाट क्राफ्ट्स बाजार

दस्तकारी हाट क्राफ्ट्स बाजार में लोग हर साल जाना पसंद करते हैं.  यहां हाथ से बुने कपड़े, मेटलवर्क, मिट्टी के बर्तन, गहने और नेचुरल प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं. खास बात यह है कि इन्हें पुराने और पारंपरिक तरीकों से तैयार किया गया होता है. साथ ही खाने‑पीने के स्टॉल इस एक्सपीरिएंस को और खास बना देते हैं, जहां अलग‑अलग राज्यों के पारंपरिक स्वाद मिलते हैं, जो आमतौर पर रेस्टोरेंट में नहीं मिल पाते. 
तारीख: यह 1 जनवरी से शुरू हो गया है और 15 जनवरी तक चलेगा.
लोकेशन: दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली
टिकट: यहां एंट्री सभी के लिए फ्री है.

2. द रामायण मेला

रामायण मेला एक ऐसा सांस्कृतिक आयोजन है, जो रामायण की कहानी को बेहद रोचक तरीके से पेश करता है. हर शाम कलाकार रामायण के अलग‑अलग दृश्य मंच पर पेश करते हैं, जिन्हें देखने के लिए परिवार, बुजुर्ग और युवा सभी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं. इसके साथ-साथ मेले में क्राफ्ट स्टॉल और खाने-पीने की दुकानें भी देखने को मिलती हैं. 
तारीख: 14 से 20 जनवरी, 2026
लोकेशन: पॉकेट 52, डीडीए पार्क, सी.आर पार्क, नई दिल्ली
टिकट: यहां एंट्री सभी के लिए फ्री है.

3. काईट फेस्टिवल, बांसेरा 

नदी के किनारे बने खूबसूरत पार्क में आयोजित यह फेस्टिवल पतंग उड़ाने के साथ‑साथ भारत में पतंगों के इतिहास पर आधारित प्रदर्शनी भी पेश करता है. इस दौरान बच्चे खुले मैदानों में रंग‑बिरंगी पतंगों के साथ दौड़ते नजर आते हैं, वहीं बड़े लोग अपने पुराने शौक को दोबारा जीते हैं, जो कभी सर्दियों की दोपहरों की पहचान हुआ करता था. मेले में खाने‑पीने के स्टॉल, लोक कला की परफॉर्मेंस और इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स भी होती हैं, जो पूरे आयोजन को और भी आकर्षक बना देती हैं.
तारीख: 16 से 18 जनवरी, 2026
लोकेशन: बांसेरा, नई दिल्ली
टिकट: यहां एंट्री सभी के लिए फ्री है.

4. अनुव जैन का कॉन्सर्ट

अनुव जैन के कॉन्सर्ट अपनी सादगी और इमोशनल कनेक्शन के लिए जाने जाते हैं. दस्तखत इंडिया टूर के तहत दिल्ली में होने वाला उनका कॉन्सर्ट खास तौर पर युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहने वाला है. दरअसल, अनुव जैन की सादगी भरी धुनें और गानों के बीच उनकी छोटी‑छोटी कहानियां ऐसा माहौल बना देती हैं, जो बड़े मंच पर भी अपनापन भरा महसूस होता है. 
तारीख: 16 जनवरी 2026
लोकेशन: जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, गेट नंबर-14, दिल्ली
टिकट: इस कॉन्सर्ट के लिए आप ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म से टिकट खरीद सकते हैं. टिकट की कीमत 1300 रुपये से शुरू है.

5. बुक फेयर, भारत मंडपम

साहित्य प्रेमियों के लिए बुक फेयर काफी ज्यादा खास होता है. इस बार बुक फेयर में 1,000 से ज्यादा पब्लिशर्स और 3,000 से अधिक स्टॉल होंगे, जहां हर तरह की किताबें मिलेंगी. मेले में बच्चों के लिए 'चिल्ड्रन पवेलियन' जोन होगा, जहां बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए स्टोरीटेलिंग सेशन्स, मजेदार वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी.
तारीख: 10 से 18 जनवरी 2026
लोकेशन: भारत मंडपम, नई दिल्ली
टिकट: यहां एंट्री सभी के लिए फ्री है.

6. कुमार सानू का कॉन्सर्ट

कुमार सानू का कॉन्सर्ट 1990 के दशक की बॉलीवुड गानों की यादों में ले जाने वाला एक खास सफर होता है. जैसे ही वे अपने मशहूर रोमांटिक गाने गाते हैं, जो कभी कैसेट प्लेयर और रेडियो पर खूब सुने जाते थे, फैन्स खुद उनके साथ गुनगुनाने लगते हैं.परिवारों और उम्रदराज लोगों को उनका कॉन्सर्ट बहुत पसंद आता है.
तारीख: 10 जनवरी, 2026
लोकेशन: प्लेनरी हॉल, भारत मंडपम, नई दिल्ली
टिकट: इस कॉन्सर्ट के लिए आप ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म से टिकट खरीद सकते हैं. टिकट की कीमत 999 रुपये से शुरू है.

