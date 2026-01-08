हाथ-पैर सुन्न कर देने वाली ठंड में अब नहीं सताएगा टंकी का बर्फीला पानी, इन 4 आसान तरीकों से पानी को रखें नेचुरली गर्म

Warm water Winter Tips: सर्दियों ने पूरी तरह दस्तक दे दी है और लगातार तापमान गिरता जा रहा है. कड़ाके की ठंड में जब हाथ-पैर सुन्न होने लगते हैं, तो टंकी का बर्फ जैसा ठंडा पानी रोजमर्रा के कामों को बड़ी चुनौती जैसा बना देता है. खासकर नहाना तो लोगों को काफी बड़ा चैलेंज लगने लगता है. अक्सर लोग इसके लिए गीजर या रॉड का सहारा लेते हैं, लेकिन भारी बिजली बिल और बार-बार गर्म करने का झंझट हमेशा बना रहता है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको ऐसे 4 स्मार्ट तरीके बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल आप बिना बिजली खर्च किए अपनी छत पर रखी टंकी के पानी को नेचुरली गुनगुना रखने में कर सकते हैं.

1. जूट या मोटे कपड़े से ढके दें

सर्दियों में छत पर रखी टंकी के पानी को नेचुरली गर्म बनाए रखने के लिए आप जूट या मोटे कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इन कपड़ों से टंकी को चारों तरफ से कवर करें और रस्सी से बांध दें, ताकि टंकी ठंडी हवा से सीधे संपर्क में न आए. इसके लिए आप पुराने कंबल या रजाई का इस्तेमाल कर सकते हैं. पानी को गुनगुना बनाए रखने के लिए यह तरीका बेहद प्रभावी माना जाता है.

पानी को गुनगुना बनाए रखने के लिए आप थर्माकोल शीट का भी प्रयोग कर सकते हैं. दरअसल, यह इंसुलेटर की तरह काम करता है और बाहर की ठंड को अंदर और अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकने में मदद करता है. आप सर्दियों में छत पर रखी टंकी को इस शीट से लपेट सकते हैं ताकि, पानी गर्म बना रहे.

पानी को गुनगुना बनाए रखने के लिए आप छत पर रखी टंकी को काले, नीले या भूरे जैसे डार्क कलर्स से पेंट कर सकते हैं. दरअसल, ये रंग सूरज की गर्मी को जल्दी सोख लेते हैं और टंकी को गर्म रखने में मदद करते हैं जिससे पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा नहीं होता है. यह सबसे आसान और सस्ता तरीका माना जाता है.

बिजली का खर्चा बचाने के लिए आप सोलर वॉटर हीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यह सनलाइट की मदद से पानी को गर्म करने में मदद करता है. साथ ही इससे रोजमर्रा के कामों के लिए गर्म पानी बहुत ही ज्यादा आसानी से मिल जाता है. हालांकि, इसे लगवाने के लिए आपको एक बार खर्चा करने की जरूरत पड़ सकती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.