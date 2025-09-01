विज्ञापन

National Nutrition Week 2025: फ्री में मिलने वाले ये पत्ते बढ़ा देंगे खून, हीमोग्लोबिन में दिखने लगेगा असर

Blood Increasing Foods List: राष्ट्रीय पोषण सप्ताह में आज जानिए किन पत्तों को खाने पर हीमोग्लोबिन बढ़ता है और शरीर में खून की कमी दूर होती है. इन पत्तों को किस तरह खाना है यह भी न्यूट्रिशनिस्ट बता रही हैं.

How To Increase Hemoglobin In a Week: जानिए कौनसे पत्ते खाने पर बढ़ता है खून.

National Nutrition Week 2025: हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है. इस सप्ताह को मनाने का मकसद लोगों को पोषक तत्वों को खानपान का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और खानपान में पोषण किस-किस तरह से बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में बताना है. खाना तभी संतुलित कहलाता है जब उसमें सभी तरह के पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मौजूद हों. अगर शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा तो अलग-अलग तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रहने की संभावना बढ़ती है. ऐसी ही एक दिक्कत है शरीर में खून की कमी. खून की कमी या हीमोग्लोबिन (Hemoglobin) कम होने पर व्यक्ति को कभी भी चक्कर आने लगते हैं, शरीर में कमजोरी हो जाती है, सांस फूलती है, मसल्स कमजोर होने लगती हैं, बार-बार सिरदर्द होने लगता है और कभी भी चोट लग जाती है. ऐसे में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट श्रेया गोयल के बताए पत्तों (Healthy Leaves) का सेवन किया जा सकता है. इन फ्री में मिल जाने वाले पत्तों के बारे में न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि इनसे लो हीमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ते हैं और खून की कमी दूर होती है. आइए जानते हैं इन पत्तों के बारे में.

हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए खाएं ये पत्ते

हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए या खून बढ़ाने के लिए आपको तुलसी के पत्ते, पपीते के पत्ते (Papaya Leaves) और गिलोय की जरूरत होगी. ये तीनों ही ऐसी चीजें हैं जो आसानी से मिल जाती हैं. ये पौधे घर के आस-पास ही मिलते हैं और आमतौर पर इन्हें खरीदना नहीं पड़ता है.

तुलसी के कुछ पत्ते, पपीते के पत्ते और गिलोय के तने को पानी में डालें और इसमें काला नमक डालकर उबालने के लिए रख दें. जब यह पानी उबल जाए तो इसे छानकर गिलास में निकाल लें. एक गिलास इन पत्तों के पानी को पीने पर लो हीमोग्लोबिन (Low Hemoglobin) बढ़ने लगेगा.

क्यों फायदेमंद हैं ये पत्ते
  1. पपीते के पत्तों में हेल्दी एंजाइम्स होते हैं जो प्लेटलेट काउंट (Platelet Count) को बढ़ाते हैं और हीमोग्लोबिन सिंथेसिस को सपोर्ट करते हैं.
  2. तुलसी के पत्ते एंटी-ऑक्सीडेंट्स का पावरहाउस होते हैं. ये ब्लड फॉर्मेशन को बेहतर करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखते हैं.
  3. न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, गिलोय (Giloy) को आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है. ये खून को साफ करने में, इंफेक्शंस से लड़ने में और नेचुरली प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

