माता-पिता की डाइट में जरूर शामिल करें ये 1 चीज, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए 3 फायदे, पोषक तत्वों का मिलेगा भंडार

Parents Diet: जैसे-जैसे माता-पिता की उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे उन्हें कई बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है, क्योंकि बढ़ती उम्र में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है. बढ़ती उम्र में खासतौर पर हार्ट हेल्थ और मेटाबॉलिज्म संबंधी समस्याएं जैसे हाई ब्लड शुगर और हाई कोलेस्ट्रॉल को लेकर चिंताएं बढ़ने लगती हैं. इन समस्याओं से बचाव के लिए खानपान सबसे अहम भूमिका निभाते हैं. ब्रिटेन से ग्लोबल पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में मास्टर डिग्री प्राप्त पोषण विशेषज्ञ दीपशिखा जैन ने बताया कि बढ़ती उम्र में माता-पिता की डाइट में सिर्फ एक चीज को शामिल करने से, उन्हें कई फायदे मिलेंगे.

न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन के मुताबिक, उम्र के साथ कई समस्याएं अपने आप भी शरीर को अपनी चपेट में लेने लगती हैं, लेकिन सही पोषण संबंधी विकल्प इन्हें कंट्रोल करने और यहां तक ​​कि रोकने में भी बहुत मददगार साबित हो सकते हैं. एक्सपर्ट ने बताया कि इसके लिए अमरूद फल बहुत असरदार हो सकता है, जिससे सेहत को कई फायदे मिलते है.

अमरूद के फायदे

अमरूद में पेक्टिन नामक एक घुलनशील फाइबर होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है. यह फाइबर ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करता है, जिससे ब्लड शुगर का लेवल स्थिर रहता है. अमरूद में पॉलीफेनोल्स और फ्लेवोनोइड्स भी होते हैं, जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो हार्ट स्वास्थ्य में सुधार करते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल को कम करने और लिपिड प्रोफाइल में सुधार करने में मदद करते हैं. इसके अलावा अमरूद विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और सूजन को कम करने में मदद करता है.

अमरूद का सेवन करने के लिए आप इसे कच्चा खा सकते हैं या इसका जूस पी सकते हैं. अमरूद को कच्चा धोकर खाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि छिलके और बीज सहित खाएं, क्योंकि छिलके में पेक्टिन होता है, लेकिन बीज ज्यादा चबाएं नहीं. खाने का सही समय दोपहर के आसपास है. रात में और खाना खाने के तुरंत बाद खाने से बचें, क्योंकि इससे गैस या कब्ज हो सकती है.

