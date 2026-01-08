छिपकलियां मोर के पंखों से क्यों डरती हैं? घर से छिपकली दूर रखने के लिए उनका इस्तेमाल कैसे करें

Chipkali Kaise Bhagaye: हर किसी घरों में छिपकलियां आम तौर पर देखी जाती हैं, जो दीवारों, छतों और रसोई के कोनों पर दौड़ती-भागती रहती हैं. कई घरों में छिपकली को भगाने के लिए कई लोगों के घर में एक चीज बहुत देखी जाती है, वह है मोर के पंख. ऐसे में सवाल यह है कि क्या मोर के पंख से छिपकलियां घर से दूर रहती हैं. दरअसल, इसका कारण है मोर के पंखों पर मौजूद आंखों के आकार के धब्बे, जो लिजार्ड यानी छिपकलियों को लगता है कि कोई बड़ा जानवर उन्हें देख रहा है. छिपकलियां मोर पंखों से डरती हैं, क्योंकि पंखों की बनावट आंख जैसी दिखने वाली 'आईस्पॉट' और गंध उन्हें मोर के शिकारी होने का एहसास कराती है, जिससे वे उस जगह से दूर भागती हैं. इन्हें घर में खिड़कियों, दरवाजों और कोनों पर रखने से छिपकलियों को रोकने में मदद मिल सकती है, हालांकि कुछ लोगों को यह असरदार नहीं लगता.

यह भी पढ़ें:- किचन के कॉकरोच से छुटकारा पाने के 5 असरदार तरीके, 3 नंबर कमाल का करता है काम

आंखों के आकार के धब्बे

मोर के पंखों पर मौजूद आंखों के आकार के धब्बे लिजर्ड को लगता है कि कोई बड़ा जानवर उन्हें देख रहा है, जिससे वे डर जाते हैं और भाग जाते हैं. यह एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र है, जो छिपकली को अपने शिकारियों से बचाता है.

मोर के पंखों का प्रतिबिंब और गति भी छिपकली को डराती है. जब पंखों को हवा में हल्का सा छुआ जाता है, तो यह छिपकली को लगता है कि कोई बड़ा जानवर उनके पास आ रहा है, जिससे वे भाग जाती हैं.

मोर के पंखों का उपयोग छिपकली को दूर रखने के लिए किया जा सकता है. आप मोर के पंखों को अपने घर के दरवाजों, खिड़कियों और किचन के कोनों में रख सकते हैं. इससे छिपकली आपके घर से दूर रहेंगी.

मोर के पंखों का सांस्कृतिक महत्व भी है. कई संस्कृतियों में मोर के पंखों को शुभ माना जाता है और यह नकारात्मक एनर्जी को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.