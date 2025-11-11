सिर में दर्द हो तो कौन सा पॉइंट दबाना चाहिए? डॉक्टर ने बताया सिर दर्द का एक्यूप्रेशर पॉइंट कहां होता है

Acupressure for Headaches: सिर में दर्द होना एक आम समस्या है. काम का बढ़ता तनाव, मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताना या ज्यादा देर तक खाली पेट रहने के चलते लोग अक्सर सिर में दर्द से परेशान रहते हैं. कई बार ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि लोग पेनकिलर तक लेने पर मजबूर हो जाते हैं. हालांकि, बार-बार पेनकिलर लेना सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. ऐसे में यहां हम आपको सिर दर्द से राहत पाने के लिए एक नेचुरल और आसान तरीके के बारे में बता रहे हैं. ये खास तरीका हाल ही में मशहूर नेचुरोपैथी डॉक्टर जेनिन बॉवरिंग ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

सोने की कौन सी पोजीशन खांसी कम करती है? जानें किस तरह सोने से रात को खांसी नहीं आती है

सिर दर्द को तुरंत कम कैसे करें?

अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए वीडियो में डॉक्टर जेनिन बताती हैं, आपके हाथ में एक ऐसा पॉइंट होता है, जिसे दबाने से सिर दर्द जल्दी ठीक हो सकता है.

डॉक्टर जेनिन के अनुसार, हमारे हाथ में एक खास जगह होती है जिसे Large Intestine 4 (LI4) पॉइंट कहा जाता है. यह पॉइंट अंगूठे और तर्जनी (पहली उंगली) के बीच में होता है. अंगूठे को अपनी पहली उंगली से मिलाएं, ऐसा करने पर आपको हाथ पर एक लाइन बनी नजर आएगी. जहां ये लाइन खत्म हो, यही प्वाइंट LI4 कहा जाता है.

अपने दूसरे हाथ से इस जगह को पकड़ें.

अंगूठे और उंगली से हल्का दबाव डालें.

अब, घड़ी की दिशा में छोटे-छोटे गोल घेरे बनाते हुए करीब 1 मिनट तक दबाते रहें.

जब हल्का दर्द या दबाव महसूस हो, तो समझिए आप सही जगह दबा रहे हैं.

डॉक्टर जेनिन कहती हैं कि यह तरीका सिर दर्द में तुरंत राहत देता है क्योंकि इससे सिर तक रक्त प्रवाह यानी ब्लड फ्लो बेहतर होता है और तनाव कम होता है.

ऐसे में आप भी इस आसान तरीके को आजमाकर देख सकते हैं. हालांकि, अगर आपको सिर दर्द बार-बार या बहुत तेज होता है, तो यह किसी और कारण से भी हो सकता है. ऐसे में डॉक्टर से जरूर सलाह लें.

गर्भवती महिलाएं यह पॉइंट न दबाएं, इससे गर्भाशय में खिंचाव हो सकता है.

अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो बहुत हल्का दबाव ही डालें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.